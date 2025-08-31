Ο δήμαρχος του Σικάγου δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά που κατεβάζει ο Τραμπ: «Θα αντισταθούμε σε αυτή την τυραννία»
ΚΟΣΜΟΣ
Σικάγο Εθνοφρουρά

Ο δήμαρχος του Σικάγου δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά που κατεβάζει ο Τραμπ: «Θα αντισταθούμε σε αυτή την τυραννία»

Ο Τζόνσον υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την προετοιμασία του Σικάγου ενόψει ενδεχόμενης επιχείρησης ανάλογης με εκείνη που διέταξε ο Τραμπ στο Λος Άντζελες και στην Ουάσινγκτον

Ο δήμαρχος του Σικάγου δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά που κατεβάζει ο Τραμπ: «Θα αντισταθούμε σε αυτή την τυραννία»
31 ΣΧΟΛΙΑ
Η αστυνομία του Σικάγου δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά ή ομοσπονδιακούς πράκτορες σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την ανάπτυξή τους στην αμερικανική μεγαλούπολη τις επόμενες ημέρες, τόνισε χθες Σάββατο ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον.

Περιστοιχισμένος από άλλους αξιωματούχους, ο Τζόνσον υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την προετοιμασία του Σικάγου ενόψει ενδεχόμενης επιχείρησης ανάλογης με εκείνη που διέταξε ο Τραμπ στο Λος Άντζελες και στην Ουάσινγκτον, προτρέποντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αλλάξει ρότα.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε πως είμαστε προετοιμασμένοι», είπε σε δημοσιογράφους καθώς υπέγραφε το διάταγμα, συμπληρώνοντας πως στόχος είναι να δοθούν «σαφείς οδηγίες» στους υπαλλήλους της δημοτικής αρχής και σε όλους τους κατοίκους στο Σικάγο για το «πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτήν την τυραννία».



Ο Δημοκρατικός δήμαρχος τόνισε πως οι αστυνομικοί του Σικάγου δεν θα συνεργαστούν με στρατιωτικό προσωπικό σε περιπολίες ή επιχειρήσεις για την πάταξη της παραβατικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης. Έδωσε επίσης εντολή στους αστυνομικούς της πόλης να φορούν τις επίσημες στολές τους, χωρίς μάσκες, ώστε να ξεχωρίζουν σε τυχόν επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις καταστολής σε αμερικανικές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς, βάζοντας στο στόχαστρο το Σικάγο, επικαλούμενος την ανάγκη για πάταξη της εγκληματικότητας παρότι τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως έχουν μειωθεί οι ανθρωποκτονίες, η ένοπλη βία και οι διαρρήξεις.

Το Σικάγο, η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ, προετοιμάζεται για την πιθανολογούμενη ανάπτυξη Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών πρακτόρων. Ο δήμαρχος Τζόνσον λέει ότι έχει αξιόπιστες πληροφορίες για ανάπτυξή τους εντός των προσεχών ημερών.

Κλείσιμο
Ο Λευκός Οίκος επέκρινε την αντίδραση του δημάρχου Τζόνσον και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επιχειρούν να μετατρέψουν την πάταξη της εγκληματικότητας σε κομματικό ζήτημα. «Εάν αυτοί οι Δημοκρατικοί επικεντρώνονταν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στις πόλεις τους αντί να καταφεύγουν σε επικοινωνιακά τεχνάσματα για να επικρίνουν τον Πρόεδρο, οι κοινότητές τους θα ήταν πολύ πιο ασφαλείς», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Αμπιγκέιλ Τζάκσον.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, ο Τζέι Μπι Πρίτσκερ, ο οποίος φέρεται ως υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην πολιτεία του χωρίς να το ζητήσει εκείνος. Στο παρελθόν, δυνάμεις της Εθνοφρουράς είχαν αναπτυχθεί στο Σικάγο, αλλά σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές.
31 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης