Ο στρατός μπορεί να αναπτυχθεί στο Σικάγο για να καταστείλει το έγκλημα, λέει ο Τραμπ
Ο στρατός μπορεί να αναπτυχθεί στο Σικάγο για να καταστείλει το έγκλημα, λέει ο Τραμπ
Mπορούμε να πάμε οπουδήποτε έπειτα από προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος
O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο αμερικανικός στρατός ενδέχεται να αναπτυχθεί στο Σικάγο και είναι έτοιμος να πάει οπουδήποτε την τελευταία στιγμή για να καταστείλει το έγκλημα.
«Μπορούμε να πάμε οπουδήποτε έπειτα από προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών», είπε ο Τραμπ, όταν ερωτήθηκε εάν το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για ανάπτυξη δυνάμεων στο Σικάγο.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Σικάγο χρειάζεται ομοσπονδιακή βοήθεια για να εκκαθαρίσει την πόλη, ωστόσο δεν ανακοίνωσε καμία απόφαση.
«Χρειάζονται βοήθεια. Μπορεί να περιμένουμε. Μπορεί ναι μπορεί όχι, ίσως απλά να πρέπει να πάμε και να το κάνουμε, που πιθανόν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο, καθώς υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα που προβλέπουν την απαγόρευση σε υπόπτους εγκληματικών ενεργειών να αποφυλακίζονται με εγγύηση χωρίς χρήματα.
Ειδήσεις σήμερα:
Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
«Μπορούμε να πάμε οπουδήποτε έπειτα από προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών», είπε ο Τραμπ, όταν ερωτήθηκε εάν το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για ανάπτυξη δυνάμεων στο Σικάγο.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Σικάγο χρειάζεται ομοσπονδιακή βοήθεια για να εκκαθαρίσει την πόλη, ωστόσο δεν ανακοίνωσε καμία απόφαση.
«Χρειάζονται βοήθεια. Μπορεί να περιμένουμε. Μπορεί ναι μπορεί όχι, ίσως απλά να πρέπει να πάμε και να το κάνουμε, που πιθανόν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο, καθώς υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα που προβλέπουν την απαγόρευση σε υπόπτους εγκληματικών ενεργειών να αποφυλακίζονται με εγγύηση χωρίς χρήματα.
Ειδήσεις σήμερα:
Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα