Γάζα: Οι Ισραηλινοί ανέκτησαν τη σορό ομήρου, που είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 υπερασπιζόμενος ένα κιμπούτς

Η σορός που ανακτήθηκε, ανήκει στον 56χρονο Ιλάν Βάις - Είχαν απαχθεί η σύζυγος και η κόρη του, αλλά στη συνέχεια απελευθερώθηκαν - Βρέθηκε και δεύτερη σορός που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα