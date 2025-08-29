Γάζα: Οι Ισραηλινοί ανέκτησαν τη σορό ομήρου, που είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 υπερασπιζόμενος ένα κιμπούτς
Λωρίδα της Γάζας Όμηροι Ισραήλ Γάζα

Γάζα: Οι Ισραηλινοί ανέκτησαν τη σορό ομήρου, που είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 υπερασπιζόμενος ένα κιμπούτς

Η σορός που ανακτήθηκε, ανήκει στον 56χρονο Ιλάν Βάις - Είχαν απαχθεί η σύζυγος και η κόρη του, αλλά στη συνέχεια απελευθερώθηκαν - Βρέθηκε και δεύτερη σορός που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα

Γάζα: Οι Ισραηλινοί ανέκτησαν τη σορό ομήρου, που είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 υπερασπιζόμενος ένα κιμπούτς
Το Ισραήλ ανέκτησε τη σορό του ομήρου Ιλάν Βάις από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα ανακτήθηκαν αντικείμενα που ανήκουν σε άλλο άτομο, η ταυτότητα του οποίου δεν μπορεί να αποκαλυφθεί προς το παρόν, πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η διαδικασία ταυτοποίησης της δεύτερης σορού που ανακτήθηκε, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής.



Ο 56χρονος Βάις σκοτώθηκε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023, ενώ υπερασπιζόταν το κιμπούτς Μπεέρι ως μέλος της ομάδας έκτακτης ανάγκης.

Η σύζυγός του, Σίρι και η κόρη του, Νόγκα επίσης αιχμαλωτίστηκαν και αργότερα απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας εκεχειρίας και συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων τον Νοέμβριο του 2023.



Οι IDF αναφέρουν ότι η πολύπλοκη αποστολή ανάκτησης της σορού στη Γάζα πραγματοποιήθηκε από τις δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης με πληροφορίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών, τη Σιν Μπετ και το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και επαίνεσε τις δυνάμεις ασφαλείας για την «αποφασιστικότητα και το θάρρος» τους. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ισραήλ «δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι — οι ζωντανοί και οι νεκροί».

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 48 όμηροι παραμένουν αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.


