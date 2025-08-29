Γάζα: Οι Ισραηλινοί ανέκτησαν τη σορό ομήρου, που είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 υπερασπιζόμενος ένα κιμπούτς
Η σορός που ανακτήθηκε, ανήκει στον 56χρονο Ιλάν Βάις - Είχαν απαχθεί η σύζυγος και η κόρη του, αλλά στη συνέχεια απελευθερώθηκαν - Βρέθηκε και δεύτερη σορός που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα
Το Ισραήλ ανέκτησε τη σορό του ομήρου Ιλάν Βάις από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Παράλληλα ανακτήθηκαν αντικείμενα που ανήκουν σε άλλο άτομο, η ταυτότητα του οποίου δεν μπορεί να αποκαλυφθεί προς το παρόν, πρόσθετε η ανακοίνωση.
Η διαδικασία ταυτοποίησης της δεύτερης σορού που ανακτήθηκε, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής.
Ο 56χρονος Βάις σκοτώθηκε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023, ενώ υπερασπιζόταν το κιμπούτς Μπεέρι ως μέλος της ομάδας έκτακτης ανάγκης.
Η σύζυγός του, Σίρι και η κόρη του, Νόγκα επίσης αιχμαλωτίστηκαν και αργότερα απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας εκεχειρίας και συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων τον Νοέμβριο του 2023.
Οι IDF αναφέρουν ότι η πολύπλοκη αποστολή ανάκτησης της σορού στη Γάζα πραγματοποιήθηκε από τις δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης με πληροφορίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών, τη Σιν Μπετ και το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.
Ο Νετανιάχου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και επαίνεσε τις δυνάμεις ασφαλείας για την «αποφασιστικότητα και το θάρρος» τους. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ισραήλ «δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι — οι ζωντανοί και οι νεκροί».
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 48 όμηροι παραμένουν αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.
Body of Deceased Hostage Ilan Weiss Recovered— Israel Defense Forces (@IDF) August 29, 2025
The body of Ilan Weiss, who was held hostage for 693 days in Gaza, has been recovered in a joint IDF and ISA military operation.
Ilan was from kibbutz Be’eri and left his home on the morning of October 7 to join the kibbutz… pic.twitter.com/nk7rVxGTs7
BREAKING: The IDF has recovered hostage Ilan Weiss, 56, from Kibbutz Be’eri who was murdered on October 7th.— Hen Mazzig (@HenMazzig) August 29, 2025
Weiss had been missing since Hamas’s October 7 massacre, when he left his home to help defend his community.
His wife, Shiri, and their daughter, Noga, were abducted but… pic.twitter.com/Ovu4vLCcBW
