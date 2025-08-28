Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Λονδίνο κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις μετά τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο
Τα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές και στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τα φονικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 18 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Οι βομβαρδισμοί του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν χθες το βράδυ σκότωσαν αμάχους, κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου και της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο», δήλωσε ο ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Λάμι με ανάρτηση στο X.

«Καλέσαμε τον Ρώσο πρεσβευτή. Οι σκοτωμοί και οι καταστροφές πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε.




