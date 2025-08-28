Λωρίδα της Γάζας: Τρία τα πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ από τον ισραηλινό στρατό, αποκαλύπτει το CNN

Πάνω από 20 οι νεκροί, μεταξύ τους και πέντε δημοσιογράφοι από τα χτυπήματα - Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την επίθεση κάνοντας λόγο για ένα «τραγικό λάθος»