Λωρίδα της Γάζας: Τρία τα πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ από τον ισραηλινό στρατό, αποκαλύπτει το CNN
Πάνω από 20 οι νεκροί, μεταξύ τους και πέντε δημοσιογράφοι από τα χτυπήματα - Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την επίθεση κάνοντας λόγο για ένα «τραγικό λάθος»
Το Ισραήλ βρέθηκε αντιμέτωπο με διεθνή κατακραυγή για τις συνεχόμενες επιθέσεις στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Νότιας Γάζας, οι οποίες σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων στον τομέα της υγείας και πέντε δημοσιογράφων. Η επίθεση στο Νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιούνις σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί της Δευτέρας, όταν ένα μπαλκόνι του νοσοκομείου χτυπήθηκε από άρμα μάχης, σκοτώνοντας έναν κάμεραμαν του Reuters και ανταποκριτές του Associated Press και του Al Jazeera.
Εννέα λεπτά αργότερα, ενώ ομάδα διασωστών και άλλοι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τα θύματα, μια δεύτερη επίθεση έγινε, καθώς ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του νοσοκομείου. Ωστόσο, νέα πλάνα που εξασφάλισε το CNN αποκαλύπτουν ότι το δεύτερο «χτύπημα» ήταν στην πραγματικότητα δύο ταυτόχρονα πλήγματα. Αυτά τα διαδοχικά πλήγματα φαίνεται να ευθύνονται για τους περισσότερους θανάτους.
Τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι ήταν ένα «τραγικό λάθος». Ωστόσο, την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός υπερασπίστηκε την επίθεση στο νοσοκομείο, ισχυριζόμενος ότι έξι «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν, ενώ τα πυρά κατευθυνόταν προς μια «κάμερα που είχε τοποθετηθεί από τη Χαμάς».
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι συνεχίζουν να ερευνούν «αρκετά κενά» στην κατανόηση των γεγονότων και τόνισαν ότι «δεν στοχεύουν σκόπιμα αμάχους».
Πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση με διπλό χτύπημα
Η πρώτη επίθεση χτύπησε τη σκάλα του Νοσοκομείου Νάσερ, όπου ο καμεραμάν του Reuters Χουσάμ Αλ-Μάσρι βιντεοσκοπούσε, περίπου στις 10:08 το πρωί. Ο Αλ-Μάσρι σκοτώθηκε και η κάμερα του σκοτείνιασε. Περίπου εννέα λεπτά μετά την πρώτη επίθεση, διασώστες, εργαζόμενοι πολιτικής άμυνας και δημοσιογράφοι έτρεξαν στην τέταρτη σκάλα του νοσοκομείου για να βοηθήσουν τα πρώτα θύματα και να καταγράψουν την επίθεση.
Ο Χατέμ Όμαρ, άλλος συνεργάτης του Reuters, κατέγραφε τις προσπάθειες διάσωσης από ψηλά, ενώ από το έδαφος κάτω από το νοσοκομείο, ο τηλεοπτικός σταθμός Al Ghad μετέδιδε ζωντανά βίντεο των πρώτων διασωστών στην σκάλα.
Στις 10:17, άλλες δύο ρουκέτες, πιθανότατα από «πολυλειτουργικά» όπλα άρματος, έπληξαν το νοσοκομείο, σύμφωνα με τη frame by frame ανάλυση του CNN.
Ο Όμαρ, που τραυματίστηκε, δήλωσε από το νοσοκομείο: «Δημοσιογράφοι, ασθενείς, νοσηλευτές, πολιτική άμυνα ήταν στη σκάλα. Ήμασταν άμεσοι στόχοι».
Πέντε δημοσιογράφοι μεταξύ των θυμάτων
Τα πέντε θύματα δημοσιογράφοι ήταν ο Χουσάμ Αλ-Μάσρι, συνεργάτης του Reuters, οι freelancer φωτογράφοι Μαριάμ Αμπού Ντάγκα και Μοάθ Αμπού Ταχά, οι οποίοι συνεργάζονταν με το Reuters και τo Associated Press (AP), ο δημοσιογράφος Άχμεντ Αμπού Αζίζ και ο φωτορεπόρτερ Μοχάμαντ Σαλάμα από το Al Jazeera στην Γάζα.
Η περιοχή του μπαλκονιού και της σκάλας του Νοσοκομείου Νάσερ χρησιμοποιούνταν συχνά από δημοσιογράφους για ζωντανές συνδέσεις και αναφορές, καθώς ήταν ιδανική για την εύρεση σήματος για κινητά τηλέφωνα.
CNN analysis of new footage shows the “double-tap” attack on Gaza’s Nasser Hospital was in fact three strikes.— Quds News Network (@QudsNen) August 28, 2025
The first shell hit at 10:08 a.m., killing Reuters cameraman Hussam Al-Masri. Nine minutes later, as journalists, medics, and first responders rushed to help, two… pic.twitter.com/ZdqR8AzUzY
Alhamdulillah atas ijin_Nya, jurnalis hatem omar selamat dari maut, agar bisa kembali memberitakan kondisi fakta di gaza dan dia menceritakan pembantaian di rumah sakit nasser,— Aiza_🇵🇸 (@Aizahuma) August 28, 2025
Meskipun orang² mengira dia telah syahid dalam pemboman israel mengerikan beberapa hari lalu pic.twitter.com/oLZcug3Kpy
