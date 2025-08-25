Ο εφιάλτης της Σαμάνθα Στάιτς: Έπεσε θύμα stalking, βιασμού και απαγωγής από έναν άνδρα που την παρενοχλούσε για πάνω από 10 χρόνια
Ο εφιάλτης της Σαμάνθα Στάιτς: Έπεσε θύμα stalking, βιασμού και απαγωγής από έναν άνδρα που την παρενοχλούσε για πάνω από 10 χρόνια
Πώς το stalking κλιμακωνόταν για πάνω από μία δεκαετία - Η Σαμάνθα Στάιτς έμεινε αιχμάλωτη σε μία αποθήκη για 14 ώρες - Δύο μήνες πριν την απαγωγή της, το δικαστήριο είχε απορρίψει την αίτηση για προστατευτική εντολή που είχε καταθέσει
Για τον εφιάλτη που βίωνε για πάνω από μία δεκαετία μίλησε για πρώτη φορά η 32χρονη Σαμάνθα Στάιτς, η οποία είχε πέσει θύμα stalking, απαγωγής και βιασμού από έναν άνδρα, ο οποίος πριν δύο χρόνια καταδικάστηκε για τα εγκλήματά του σε βάρος της.
Μιλώντας στο ABC News, η Στάιτς δήλωσε ότι παρενόχλησή της από τον 39χρονο σήμερα Κρίστοφερ Τόμας ξεκίνησε το 2011, όταν η ίδια ήταν πρωτοετής φοιτήτρια στο Grand Valley State University.
Ο Τόμας, άρχισε να εμφανίζεται στην ίδια χριστιανική ομάδα, στην οποία η τότε πρωτοετής φοιτήτρια ήταν μέλος. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν απλά μοναχικός και για κάποιο λόγο με θεωρούσε προσιτή για να μιλήσει», είπε η Στάιτς. «Και μετά, σε κάποιο σημείο, κάτι άλλαξε».
Παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις της Στάιτς και τα σαφή όρια που έθεσε, η συμπεριφορά του Τόμας κλιμακωνόταν ολοένα και περισσότερο. Εμφανιζόταν στον χώρο εργασίας της με λουλούδια, πήγαινε στις προπονήσεις της και τελικά άρχισε να παρακολουθεί τις κινήσεις της μέσω συσκευών εντοπισμού GPS που είχε τοποθετήσει κρυφά στο αυτοκίνητό της, αλλά και στα οχήματα των φίλων της.
«Τον λυπόταν. Γι' αυτό ήταν λίγο ευγενική μαζί του», είπε η Καρίσα Χέιντεν, πρώην συγκάτοικος της Στάιτς, στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο. «Και αυτός το εκμεταλλεύτηκε, το μετέτρεψε σε κάτι που δεν ήταν και το εκμεταλλεύτηκε».
Ο Τόμας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 40 έως 60 ετών για την απαγωγή και τον βασανισμό της Στάιτς το 2024.
Στις 7 Οκτωβρίου 2022, ο Τόμας διέρρηξε το σπίτι της Στάιτς νωρίς το πρωί και την απήγαγε – κάτι που προετοίμαζε επί μήνες.
Σε μία αποθήκη, ο Τόμας είχε κατασκευάσει ένα ηχομονωμένο δωμάτιο, όπου κρατούσε την κοπέλα. «Αναρωτιόμουν αν θα ξαναδώ το φως της ημέρας. Έτρεμα και έκλαιγα μετά που με βίασε, δεν ήμουν σίγουρη ότι θα σταματούσε», είπε η Σαμάνθα Στάιτς στην κατάθεσή της.
Μιλώντας στο ABC News, η Στάιτς δήλωσε ότι παρενόχλησή της από τον 39χρονο σήμερα Κρίστοφερ Τόμας ξεκίνησε το 2011, όταν η ίδια ήταν πρωτοετής φοιτήτρια στο Grand Valley State University.
Ο Τόμας, άρχισε να εμφανίζεται στην ίδια χριστιανική ομάδα, στην οποία η τότε πρωτοετής φοιτήτρια ήταν μέλος. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν απλά μοναχικός και για κάποιο λόγο με θεωρούσε προσιτή για να μιλήσει», είπε η Στάιτς. «Και μετά, σε κάποιο σημείο, κάτι άλλαξε».
SHE WAS BEING STALKED…— April Color (@ColorApril) August 20, 2025
For decades, Samantha Stites was never alone. Eyes followed her. Footsteps echoed. A shadow she couldn’t escape. Then—her nightmare became real.
This isn’t fiction. And it’s a chilling reminder. 1 in 3 women will be stalked in their lifetime. pic.twitter.com/jvKtLaGIUS
Παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις της Στάιτς και τα σαφή όρια που έθεσε, η συμπεριφορά του Τόμας κλιμακωνόταν ολοένα και περισσότερο. Εμφανιζόταν στον χώρο εργασίας της με λουλούδια, πήγαινε στις προπονήσεις της και τελικά άρχισε να παρακολουθεί τις κινήσεις της μέσω συσκευών εντοπισμού GPS που είχε τοποθετήσει κρυφά στο αυτοκίνητό της, αλλά και στα οχήματα των φίλων της.
«Τον λυπόταν. Γι' αυτό ήταν λίγο ευγενική μαζί του», είπε η Καρίσα Χέιντεν, πρώην συγκάτοικος της Στάιτς, στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο. «Και αυτός το εκμεταλλεύτηκε, το μετέτρεψε σε κάτι που δεν ήταν και το εκμεταλλεύτηκε».
Ο Τόμας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 40 έως 60 ετών για την απαγωγή και τον βασανισμό της Στάιτς το 2024.
Christopher Thomas Kidnapped Samantha Stites and Trapped Her in a Bunker Inspired by Netflix's 'You.' Here's Where He Is Now https://t.co/jN57SxPPPF— People (@people) August 20, 2025
Στις 7 Οκτωβρίου 2022, ο Τόμας διέρρηξε το σπίτι της Στάιτς νωρίς το πρωί και την απήγαγε – κάτι που προετοίμαζε επί μήνες.
Η απαγωγή και ο βιασμός της Σαμάνθα Στάιτς
Σε μία αποθήκη, ο Τόμας είχε κατασκευάσει ένα ηχομονωμένο δωμάτιο, όπου κρατούσε την κοπέλα. «Αναρωτιόμουν αν θα ξαναδώ το φως της ημέρας. Έτρεμα και έκλαιγα μετά που με βίασε, δεν ήμουν σίγουρη ότι θα σταματούσε», είπε η Σαμάνθα Στάιτς στην κατάθεσή της.
«Ξόδεψε χιλιάδες δολάρια για να φτιάξει αυτό το κουτί, ώστε να μπορεί να περνάει χρόνο με τη Σαμ», είπε ο ντετέκτιβ Μάικ Ματεούτσι από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γκραντ Τράβερς στο ABC News. «Και μόνο ο Θεός ξέρει τι άλλο».
Μέσα στο καταφύγιο, ο Τόμας αποκάλυψε ότι παρακολουθούσε τις κινήσεις της Στάιτς για πάνω από ένα χρόνο χρησιμοποιώντας συσκευές GPS, δείχνοντάς της την εφαρμογή παρακολούθησης στο τηλέφωνό του. Της είπε ότι θα την κρατούσε για δύο εβδομάδες, δείχνοντάς της τα προμήθειες που είχε συγκεντρώσει, όπως τρόφιμα, νερό και ένα κουβά για τις ανάγκες του μπάνιου.
Η Στάιτς, φοβούμενη για τη ζωή της, αποφάσισε να ξεκινήσει να συζητά μαζί του και να τον προσεγγίζει φιλικά.
Όταν ο Τόμας εξέφρασε τον φόβο του ότι θα πάει φυλακή, η Στάιτς αποφάσισε ότι αυτή ήταν η μοναδική της ευκαιρία να φύγει από την επίγεια κόλασή της. Μετά από σχεδόν 14 ώρες αιχμαλωσίας, τον έπεισε να την αφήσει ελεύθερη, υποσχόμενη ότι δεν θα καταγγείλει το έγκλημα. Μόλις ελευθερώθηκε, ωστόσο, ζήτησε αμέσως ιατρική βοήθεια και ανέφερε το περιστατικό στις Αρχές.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Τόμας είχε καταδικαστεί παλαιότερα για παρενόχληση μίας άλλης γυναίκας ονόματι Κέλι, η οποία δήλωσε στο ABC News ότι είχε λάβει προστατευτική εντολή κατά του Τόμας το 2009, μετά από παρόμοια συμπεριφορά παρενόχλησης εκ μέρους του.
«Πάντα ήξερα ότι θα υπήρχε κάποιος άλλος», είπε η Κέλι μετά την επικοινωνία της με τους ντετέκτιβ που ερευνούσαν την υπόθεση της Στάιτς. «Όταν με κάλεσαν το 2022, ένιωσα ένα αίσθημα ενοχής, σαν να το είχε κάνει σε κάποιον άλλο. Είχα δίκιο».
Αν και ο Τόμας αρχικά κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση, οι κατηγορίες αυτές αποσύρθηκαν αργότερα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που είχε κάνει με τις Αρχές. Εάν ο 39χρονος αποφυλακιστεί ποτέ, θα υποχρεωθεί να φοράει συσκευή GPS για το υπόλοιπο της ζωής του.
Κατά την επιβολή της ποινής, ο δικαστής Κέβιν Έλσενχάιμερ, ο οποίος είχε απορρίψει το αίτημα της Στάιτς για προστατευτική εντολή ex parte τον Ιούλιο του 2022, μόλις τρεις μήνες πριν από την απαγωγή, αναγνώρισε τη σοβαρότητα των πράξεων του Τόμας και την πιθανότητα να ξαναδιαπράξει το ίδιο έγκλημα.
Ο δικαστής ανέφερε τις συνομιλίες του Τόμας με τη μητέρα του στη φυλακή ως απόδειξη της εμμονής του, σημειώνοντας ότι ο Τόμας παραδέχτηκε ότι «τίποτα δεν θα είχε σημασία, ότι τίποτα δεν θα σε εμπόδιζε να κάνεις αυτό που ήθελες να κάνεις».
«Η δικαιοσύνη είναι περίεργο πράγμα. Δεν έρχεται απαραίτητα με τη μορφή ετών φυλάκισης. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω στο παρελθόν, πριν την απαγωγή μου. Και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να πενθήσω. Αλλά το να ξέρω ότι τελικά γυρίζω σελίδα και ότι πρέπει να αισθάνομαι ασφαλής με αυτόν εκτός δρόμου και ότι είμαι προστατευμένη, σήμαινε πολλά για μένα. Ένιωσα ελεύθερη», είπε η Σαμάνθα Στάιτς.
Αξίζει να σημειωθεί πως η υπόθεση της Σαμάνθα Στάιτς οδήγησε σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια χειρίζονται τις εντολές προστασίας στο Μίσιγκαν.
Οι νέες πολιτικές απαιτούν από τους διαιτητές - οι οποίοι εξετάζουν τις αιτήσεις παραχώρησης προστασίας και παραπέμπουν τον δικαστή για να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει - να εξετάζουν τυχόν προηγούμενες αιτήσεις πριν υποβάλουν συστάσεις στο δικαστήριο.
Σύμφωνα με αμερικανικές στατιστικές που παρουσιάστηκαν στην υπόθεση, μία στις τρεις γυναίκες βιώνει παρενόχληση κατά τη διάρκεια της ζωής της.
«Θέλω άλλες γυναίκες, είτε έχουν υποστεί παρενόχληση ή σεξουαλική επίθεση είτε δεν τις έχουν πιστέψει, να δουν την ιστορία μου και να πιστέψουν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν», είπε η Στάιτς.
Για την υπόθεση της Σαμάνθα Στάιτς έχει κυκλοφορήσει η σειρά «Stalking Samantha: 13 Years of Terror» του ABC News Studios και προβάλλεται από τις 10 Αυγούστου στις πλατφόρμες Hulu και Disney+.
Πηγή Φωτογραφίας: ABC News Studios
Μέσα στο καταφύγιο, ο Τόμας αποκάλυψε ότι παρακολουθούσε τις κινήσεις της Στάιτς για πάνω από ένα χρόνο χρησιμοποιώντας συσκευές GPS, δείχνοντάς της την εφαρμογή παρακολούθησης στο τηλέφωνό του. Της είπε ότι θα την κρατούσε για δύο εβδομάδες, δείχνοντάς της τα προμήθειες που είχε συγκεντρώσει, όπως τρόφιμα, νερό και ένα κουβά για τις ανάγκες του μπάνιου.
Η Στάιτς, φοβούμενη για τη ζωή της, αποφάσισε να ξεκινήσει να συζητά μαζί του και να τον προσεγγίζει φιλικά.
Όταν ο Τόμας εξέφρασε τον φόβο του ότι θα πάει φυλακή, η Στάιτς αποφάσισε ότι αυτή ήταν η μοναδική της ευκαιρία να φύγει από την επίγεια κόλασή της. Μετά από σχεδόν 14 ώρες αιχμαλωσίας, τον έπεισε να την αφήσει ελεύθερη, υποσχόμενη ότι δεν θα καταγγείλει το έγκλημα. Μόλις ελευθερώθηκε, ωστόσο, ζήτησε αμέσως ιατρική βοήθεια και ανέφερε το περιστατικό στις Αρχές.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Τόμας είχε καταδικαστεί παλαιότερα για παρενόχληση μίας άλλης γυναίκας ονόματι Κέλι, η οποία δήλωσε στο ABC News ότι είχε λάβει προστατευτική εντολή κατά του Τόμας το 2009, μετά από παρόμοια συμπεριφορά παρενόχλησης εκ μέρους του.
Είχε καταδικαστεί ξανά για παρενόχληση άλλης γυναίκας
«Πάντα ήξερα ότι θα υπήρχε κάποιος άλλος», είπε η Κέλι μετά την επικοινωνία της με τους ντετέκτιβ που ερευνούσαν την υπόθεση της Στάιτς. «Όταν με κάλεσαν το 2022, ένιωσα ένα αίσθημα ενοχής, σαν να το είχε κάνει σε κάποιον άλλο. Είχα δίκιο».
Αν και ο Τόμας αρχικά κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση, οι κατηγορίες αυτές αποσύρθηκαν αργότερα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που είχε κάνει με τις Αρχές. Εάν ο 39χρονος αποφυλακιστεί ποτέ, θα υποχρεωθεί να φοράει συσκευή GPS για το υπόλοιπο της ζωής του.
Κατά την επιβολή της ποινής, ο δικαστής Κέβιν Έλσενχάιμερ, ο οποίος είχε απορρίψει το αίτημα της Στάιτς για προστατευτική εντολή ex parte τον Ιούλιο του 2022, μόλις τρεις μήνες πριν από την απαγωγή, αναγνώρισε τη σοβαρότητα των πράξεων του Τόμας και την πιθανότητα να ξαναδιαπράξει το ίδιο έγκλημα.
Η υπόθεση που άλλαξε τον τρόπο αντιμετώπισης όσων ζητούν προστασία στα δικαστήρια
Ο δικαστής ανέφερε τις συνομιλίες του Τόμας με τη μητέρα του στη φυλακή ως απόδειξη της εμμονής του, σημειώνοντας ότι ο Τόμας παραδέχτηκε ότι «τίποτα δεν θα είχε σημασία, ότι τίποτα δεν θα σε εμπόδιζε να κάνεις αυτό που ήθελες να κάνεις».
«Η δικαιοσύνη είναι περίεργο πράγμα. Δεν έρχεται απαραίτητα με τη μορφή ετών φυλάκισης. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω στο παρελθόν, πριν την απαγωγή μου. Και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να πενθήσω. Αλλά το να ξέρω ότι τελικά γυρίζω σελίδα και ότι πρέπει να αισθάνομαι ασφαλής με αυτόν εκτός δρόμου και ότι είμαι προστατευμένη, σήμαινε πολλά για μένα. Ένιωσα ελεύθερη», είπε η Σαμάνθα Στάιτς.
Αξίζει να σημειωθεί πως η υπόθεση της Σαμάνθα Στάιτς οδήγησε σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια χειρίζονται τις εντολές προστασίας στο Μίσιγκαν.
Οι νέες πολιτικές απαιτούν από τους διαιτητές - οι οποίοι εξετάζουν τις αιτήσεις παραχώρησης προστασίας και παραπέμπουν τον δικαστή για να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει - να εξετάζουν τυχόν προηγούμενες αιτήσεις πριν υποβάλουν συστάσεις στο δικαστήριο.
Σύμφωνα με αμερικανικές στατιστικές που παρουσιάστηκαν στην υπόθεση, μία στις τρεις γυναίκες βιώνει παρενόχληση κατά τη διάρκεια της ζωής της.
«Θέλω άλλες γυναίκες, είτε έχουν υποστεί παρενόχληση ή σεξουαλική επίθεση είτε δεν τις έχουν πιστέψει, να δουν την ιστορία μου και να πιστέψουν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν», είπε η Στάιτς.
Για την υπόθεση της Σαμάνθα Στάιτς έχει κυκλοφορήσει η σειρά «Stalking Samantha: 13 Years of Terror» του ABC News Studios και προβάλλεται από τις 10 Αυγούστου στις πλατφόρμες Hulu και Disney+.
Πηγή Φωτογραφίας: ABC News Studios
Ειδήσεις σήμερα:
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα