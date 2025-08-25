Ο εφιάλτης της Σαμάνθα Στάιτς: Έπεσε θύμα stalking, βιασμού και απαγωγής από έναν άνδρα που την παρενοχλούσε για πάνω από 10 χρόνια

Για τον εφιάλτη που βίωνε για πάνω από μία δεκαετία μίλησε για πρώτη φορά η 32χρονη, η οποία είχε πέσει θύμακαιαπό έναν άνδρα, ο οποίος πριν δύο χρόνια καταδικάστηκε για τα εγκλήματά του σε βάρος της.Μιλώντας στο ABC News, η Στάιτς δήλωσε ότι παρενόχλησή της από τον 39χρονο σήμεραξεκίνησε το 2011, όταν η ίδια ήταν πρωτοετής φοιτήτρια στο Grand Valley State University.Ο Τόμας, άρχισε να εμφανίζεται στην ίδια χριστιανική ομάδα, στην οποία η τότε πρωτοετής φοιτήτρια ήταν μέλος. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν απλά μοναχικός και για κάποιο λόγο με θεωρούσε προσιτή για να μιλήσει», είπε η Στάιτς. «Και μετά, σε κάποιο σημείο, κάτι άλλαξε».Παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις της Στάιτς και τα σαφή όρια που έθεσε, η συμπεριφορά του Τόμας κλιμακωνόταν ολοένα και περισσότερο. Εμφανιζόταν στον χώρο εργασίας της με λουλούδια, πήγαινε στις προπονήσεις της και τελικάπου είχε τοποθετήσει κρυφά στο αυτοκίνητό της, αλλά και στα οχήματα των φίλων της.«Τον λυπόταν. Γι' αυτό ήταν λίγο ευγενική μαζί του», είπε η, πρώην συγκάτοικος της Στάιτς, στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο. «Και αυτός το εκμεταλλεύτηκε, το μετέτρεψε σε κάτι που δεν ήταν και το εκμεταλλεύτηκε».Ο Τόμας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 40 έως 60 ετών για την απαγωγή και τον βασανισμό της Στάιτς το 2024.Στις 7 Οκτωβρίου 2022, ο Τόμας διέρρηξε το σπίτι της Στάιτς νωρίς το πρωί και την– κάτι που προετοίμαζε επί μήνες.Σε μία αποθήκη, ο Τόμας είχε κατασκευάσει έναόπου κρατούσε την κοπέλα. «Αναρωτιόμουν αν θα ξαναδώ το φως της ημέρας. Έτρεμα και έκλαιγα μετά που με βίασε, δεν ήμουν σίγουρη ότι θα σταματούσε», είπε η Σαμάνθα Στάιτς στην κατάθεσή της.



«Ξόδεψε χιλιάδες δολάρια για να φτιάξει αυτό το κουτί, ώστε να μπορεί να περνάει χρόνο με τη Σαμ», είπε ο ντετέκτιβαπό το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γκραντ Τράβερς στο ABC News. «Και μόνο ο Θεός ξέρει τι άλλο».Μέσα στο καταφύγιο, ο Τόμας αποκάλυψε ότι, δείχνοντάς της την εφαρμογή παρακολούθησης στο τηλέφωνό του., δείχνοντάς της τα προμήθειες που είχε συγκεντρώσει, όπως τρόφιμα, νερό και ένα κουβά για τις ανάγκες του μπάνιου.Η Στάιτς, φοβούμενη για τη ζωή της, αποφάσισε να ξεκινήσει να συζητά μαζί του και να τον προσεγγίζει φιλικά.Όταν ο Τόμας εξέφρασε τον φόβο του ότι θα πάει φυλακή, η Στάιτς αποφάσισε ότι αυτή ήταν η μοναδική της ευκαιρία να φύγει από την επίγεια κόλασή της.τον έπεισε να την αφήσει ελεύθερη, υποσχόμενη ότι δεν θα καταγγείλει το έγκλημα. Μόλις ελευθερώθηκε, ωστόσο, ζήτησε αμέσως ιατρική βοήθεια και ανέφερε το περιστατικό στις Αρχές.Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Τόμας είχε καταδικαστεί παλαιότερα για παρενόχληση μίας άλλης γυναίκας ονόματι, η οποία δήλωσε στο ABC News ότι, μετά από παρόμοια συμπεριφορά παρενόχλησης εκ μέρους του.«Πάντα ήξερα ότι θα υπήρχε κάποιος άλλος», είπε η Κέλι μετά την επικοινωνία της με τους ντετέκτιβ που ερευνούσαν την υπόθεση της Στάιτς. «Όταν με κάλεσαν το 2022, ένιωσα ένα αίσθημα ενοχής, σαν να το είχε κάνει σε κάποιον άλλο. Είχα δίκιο».Αν και ο Τόμας αρχικά κατηγορήθηκε για, οι κατηγορίες αυτές αποσύρθηκαν αργότερα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που είχε κάνει με τις Αρχές. Εάν ο 39χρονος αποφυλακιστεί ποτέ, θα υποχρεωθεί να φοράει συσκευή GPS για το υπόλοιπο της ζωής του.Κατά την επιβολή της ποινής, ο δικαστής Κέβιν Έλσενχάιμερ, ο οποίος είχε απορρίψει το αίτημα της Στάιτς για προστατευτική εντολή ex parte τον Ιούλιο του 2022, μόλις τρεις μήνες πριν από την απαγωγή, αναγνώρισε τη σοβαρότητα των πράξεων του Τόμας και την πιθανότητα να ξαναδιαπράξει το ίδιο έγκλημα.Ο δικαστής ανέφερε τις συνομιλίες του Τόμας με τη μητέρα του στη φυλακή ως απόδειξη της εμμονής του, σημειώνοντας ότι ο Τόμας παραδέχτηκε ότι «τίποτα δεν θα είχε σημασία, ότι«Η δικαιοσύνη είναι περίεργο πράγμα. Δεν έρχεται απαραίτητα με τη μορφή ετών φυλάκισης. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω στο παρελθόν, πριν την απαγωγή μου. Και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να πενθήσω. Αλλά το να ξέρω ότι τελικά γυρίζω σελίδα και ότι πρέπει να αισθάνομαι ασφαλής με αυτόν εκτός δρόμου και ότι είμαι προστατευμένη, σήμαινε πολλά για μένα.», είπε ηΑξίζει να σημειωθεί πως η υπόθεση της Σαμάνθα Στάιτς οδήγησε σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια χειρίζονται τις εντολές προστασίας στο Μίσιγκαν.Οι νέες πολιτικές απαιτούν από τους διαιτητές - οι οποίοι εξετάζουν τιςκαι παραπέμπουν τον δικαστή για να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει - να εξετάζουν τυχόν προηγούμενες αιτήσεις πριν υποβάλουν συστάσεις στο δικαστήριο.Σύμφωνα με αμερικανικές στατιστικές που παρουσιάστηκαν στην υπόθεση,«Θέλω άλλες γυναίκες, είτε έχουν υποστεί παρενόχληση ή σεξουαλική επίθεση είτε δεν τις έχουν πιστέψει, να δουν την ιστορία μου και να πιστέψουν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν», είπε η Στάιτς.Για την υπόθεση τηςέχει κυκλοφορήσει η σειρά «Stalking Samantha: 13 Years of Terror» του ABC News Studios και προβάλλεται από τις 10 Αυγούστου στις πλατφόρμες Hulu και Disney+.Πηγή Φωτογραφίας: ABC News Studios