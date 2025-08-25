Πόλεμος στην Ουκρανία: Χωριό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ κατέλαβαν οι Ρώσοι
Πόλεμος στην Ουκρανία: Χωριό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ κατέλαβαν οι Ρώσοι
Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν το χωριό Ζαπορίζκα στην κεντροανατολική Ουκρανία
Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε άλλον έναν οικισμό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολική Ουκρανία), όπου εισήλθε για πρώτη φορά τον Ιούλιο.
Σύμφωνα με την καθημερινή αναφορά του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν το χωριό Ζαπορίζκα, που βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Βελίκα Νοβοσίλκα η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των Ρώσων από τον Ιανουάριο.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα, μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
