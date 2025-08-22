Ανάλυση WSJ: Πώς και γιατί ο Τραμπ άλλαξε ρητορική μέσα σε τέσσερις μέρες για την Ουκρανία

Τη Δευτέρα διαβεβαίωνε για «άμεση ειρήνη» και την Πέμπτη κατηγορούσε τον Μπάιντεν που δεν άφησε την Ουκρανία να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία - Μετά από επτά μήνες, ο Τραμπ βρίσκεται στο ίδιο σημείο, καθώς ο Πούτιν παραμένει αδιάλλακτος