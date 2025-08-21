Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τραμπ: Ο ανίκανος Μπάιντεν δεν άφησε την Ουκρανία να αντεπιτεθεί στη Ρωσία
Τραμπ: Ο ανίκανος Μπάιντεν δεν άφησε την Ουκρανία να αντεπιτεθεί στη Ρωσία
Νέα επίθεση του Αμερικανού προέδρου στον προκάτοχό του για τη σύρραξη στην Ουκρανία, η οποία, πλέον, δεν έχει «καμία πιθανότητα» νίκης
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στράφηκε εκ νέου κατά του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, με αφορμή τη στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι δεν επέτρεψε στην Ουκρανία να «αντεπιτεθεί» στη Ρωσία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η κατάσταση θυμίζει «μια σπουδαία ομάδα στα σπορ που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση».
«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα νίκης!» πρόσθεσε, σχολιάζοντας ότι με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί η στρατηγική υποστήριξης, η Ουκρανία δεν μπορεί να επικρατήσει.
«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα. Είναι σαν μια μεγάλη ομάδα στον αθλητισμό που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσει! Το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Ο διεφθαρμένος και εντελώς ανίκανος Τζο Μπάιντεν δεν άφησε την Ουκρανία να ΑΝΤΕΠΙΤΕΘΕΙ, μόνο να ΑΜΥΝΘΕΙ. Πώς κατέληξε αυτό; Ανεξάρτητα από αυτό, αυτός είναι ένας πόλεμος που ΔΕΝ θα είχε συμβεί ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος - ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ. Μας περιμένουν ενδιαφέρουσες στιγμές!!!» έγραψε χαρακτηριστικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι δεν επέτρεψε στην Ουκρανία να «αντεπιτεθεί» στη Ρωσία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η κατάσταση θυμίζει «μια σπουδαία ομάδα στα σπορ που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση».
«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα νίκης!» πρόσθεσε, σχολιάζοντας ότι με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί η στρατηγική υποστήριξης, η Ουκρανία δεν μπορεί να επικρατήσει.
It is very hard, if not impossible, to win a war without attacking an invaders country. It’s like a great team in sports that has a fantastic defense, but is not allowed to play offense. There is no chance of winning! It is like that with Ukraine and Russia. Crooked and grossly…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 21, 2025
«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα. Είναι σαν μια μεγάλη ομάδα στον αθλητισμό που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσει! Το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Ο διεφθαρμένος και εντελώς ανίκανος Τζο Μπάιντεν δεν άφησε την Ουκρανία να ΑΝΤΕΠΙΤΕΘΕΙ, μόνο να ΑΜΥΝΘΕΙ. Πώς κατέληξε αυτό; Ανεξάρτητα από αυτό, αυτός είναι ένας πόλεμος που ΔΕΝ θα είχε συμβεί ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος - ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ. Μας περιμένουν ενδιαφέρουσες στιγμές!!!» έγραψε χαρακτηριστικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα