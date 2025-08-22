bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Μαλαισία: Μαχητικό F/A-18 Hornet έπιασε φωτιά και συνετρίβη κατά την απογείωση του - Δείτε βίντεο
Oι δύο πιλότοι που βρίσκονταν στο αεροσκάφος εκτοξεύτηκαν από αυτό λίγο πριν τη συντριβή
Ατύχημα με μαχητικό Boeing F/A-18 Hornet της Βασιλικής Αεροπορίας της Μαλαισίας με το αεροσκάφος να πιάνει φωτιά κατά την απογείωση και τελικά να συντρίβεται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης.
Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, φαίνεται το μαχητικό να τροχιοδρομεί στον διάδρομο απογείωσης όταν ξαφνικά εμφανίζονται σπίθες. Δευτερόλεπτα αργότερα το αεροπλάνο συνετρίβη.
Όπως ανακοινώθηκε, οι δύο πιλότοι που βρίσκονταν στο αεροσκάφος εκτοξεύτηκαν από αυτό λίγο πριν τη συντριβή. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία οι δύο πιλότοι μεταφέρθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο Tengku Ampuam Afzan όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις.
Στην ανακοίνωση της η Βασιλική Αεροπορία της Μαλασίας αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ένα F/A-18D Hornet στις 9.05 μ.μ. της 21ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο Sultan Ahmad Shah στο Κουάνταν. Λαμβάνουμε άμεσα μέτρα και θα σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις».
🚨⚡️BREAKING AND UNUSUAL— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 21, 2025
The moment of the "explosion" of an American F/A-18 Hornet fighter jet during its attempt to take off from an airport in Malaysia.. 🇺🇸🔥pic.twitter.com/eyEUSTmTEj
