Ρωσικό drone εξερράγη κι έπεσε σε χωράφι στην ανατολική Πολωνία - Για «πρόκληση» της Μόσχας μιλά η Βαρσοβία
Από την έκρηξη που προκλήθηκε έσπασαν παράθυρα σε πολλά σπίτια, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε
Ένα στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξερράγη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ανατολική Πολωνία δεν έφερε εκρηκτική κεφαλή, αλλά περιείχε μόνο μια μικρή ποσότητα εκρηκτικών και έμοιαζε περισσότερο με δόλωμα, μετέδωσε το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο PAP επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Άμυνας.
«Η εξέταση της έκρηξης δείχνει ότι το αντικείμενο είναι πιθανότατα στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο περιφερειακός εισαγγελέας του Λούμπλιν, Γκρέγκορζ Τρουσίεβιτς.
Λίγο αργότερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας Πάουελ Βρόνσκι, είπε στο Reuters πως το αντικείμενο το οποίο προσγειώθηκε στην ανατολική Ουκρανία είναι μια ρωσική εκδοχή του ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους Shahed, ενώ ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ - Καμίζ έκανε λόγο για «πρόκληση» από την πλευρά της Ρωσίας. «Για μια ακόμη φορά, έχουμε να κάνουμε με μία πρόκληση εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την ειρήνη (στην Ουκρανία)» δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους.
Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένα άγνωστο αντικείμενο έπεσε σε ένα χωράφι στο χωριό Οσίνι στην ανατολική επαρχία Λούμπλιν, λίγο πάνω από 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα και περίπου 90 χιλιόμετρα από τη Λευκορωσία.
Από την έκρηξη που προκλήθηκε έσπασαν παράθυρα σε πολλά σπίτια, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το PAP.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε καμένα μεταλλικά και πλαστικά υπολείμματα στο σημείο και ότι είχε καεί καλαμπόκι σε μια περιοχή διαμέτρου 8-10 μέτρων γύρω από το σημείο όπου έπεσε το αντικείμενο.
Οι σειρήνες προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν για περίπου μία ώρα πάνω από τα σύνορα στις περιοχές Βολίν και Λβιβ της Ουκρανίας περίπου τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, σύμφωνα με μηνύματα του στρατού της χώρας που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή Telegram.
Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της από τότε που ένας αδέσποτος ουκρανικός πύραυλος έπληξε το χωριό Πρζεβοντόφ της νότιας Πολωνίας το 2022, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, ο οποίος υπηρετεί ως υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι το περιστατικό έχει ομοιότητες με περιπτώσεις όπου ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν στη Λιθουανία και τη Ρουμανία και ότι θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση με τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
BREAKING: A drone crashed and exploded in a field in eastern Poland, near the village of Osiny, just 40 km from Warsaw and 100 km from Ukraine’s border.— Clash Report (@clashreport) August 20, 2025
Polish Army says no airspace violations were detected from Ukraine or Belarus.
Police found burnt metal and plastic fragments… pic.twitter.com/dtbuDSVFZY
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 20, 2025
A suspected Russian suicide drone has struck Poland.
The suspected drone struck the village of Osiny, more than 100 km from the border with Ukraine. 3 buildings were damaged from the explosion. The authorities have found propeller and engine components in a crater. pic.twitter.com/DZjqfDlHIT
Η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
