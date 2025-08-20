Ρωσικό drone εξερράγη κι έπεσε σε χωράφι στην ανατολική Πολωνία - Για «πρόκληση» της Μόσχας μιλά η Βαρσοβία
ΚΟΣΜΟΣ
Πολωνία Ρωσία Drone

Ρωσικό drone εξερράγη κι έπεσε σε χωράφι στην ανατολική Πολωνία - Για «πρόκληση» της Μόσχας μιλά η Βαρσοβία

Από την έκρηξη που προκλήθηκε έσπασαν παράθυρα σε πολλά σπίτια, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε

Ρωσικό drone εξερράγη κι έπεσε σε χωράφι στην ανατολική Πολωνία - Για «πρόκληση» της Μόσχας μιλά η Βαρσοβία
Ένα στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξερράγη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ανατολική Πολωνία δεν έφερε εκρηκτική κεφαλή, αλλά περιείχε μόνο μια μικρή ποσότητα εκρηκτικών και έμοιαζε περισσότερο με δόλωμα, μετέδωσε το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο PAP επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Άμυνας.

«Η εξέταση της έκρηξης δείχνει ότι το αντικείμενο είναι πιθανότατα στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο περιφερειακός εισαγγελέας του Λούμπλιν, Γκρέγκορζ Τρουσίεβιτς.



Λίγο αργότερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας Πάουελ Βρόνσκι, είπε στο Reuters πως το αντικείμενο το οποίο προσγειώθηκε στην ανατολική Ουκρανία είναι μια ρωσική εκδοχή του ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους Shahed, ενώ ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ - Καμίζ έκανε λόγο για «πρόκληση» από την πλευρά της Ρωσίας. «Για μια ακόμη φορά, έχουμε να κάνουμε με μία πρόκληση εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την ειρήνη (στην Ουκρανία)» δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένα άγνωστο αντικείμενο έπεσε σε ένα χωράφι στο χωριό Οσίνι στην ανατολική επαρχία Λούμπλιν, λίγο πάνω από 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα και περίπου 90 χιλιόμετρα από τη Λευκορωσία.

Από την έκρηξη που προκλήθηκε έσπασαν παράθυρα σε πολλά σπίτια, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το PAP.



Κλείσιμο
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε καμένα μεταλλικά και πλαστικά υπολείμματα στο σημείο και ότι είχε καεί καλαμπόκι σε μια περιοχή διαμέτρου 8-10 μέτρων γύρω από το σημείο όπου έπεσε το αντικείμενο.

Οι σειρήνες προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν για περίπου μία ώρα πάνω από τα σύνορα στις περιοχές Βολίν και Λβιβ της Ουκρανίας περίπου τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, σύμφωνα με μηνύματα του στρατού της χώρας που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή Telegram.

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της από τότε που ένας αδέσποτος ουκρανικός πύραυλος έπληξε το χωριό Πρζεβοντόφ της νότιας Πολωνίας το 2022, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, ο οποίος υπηρετεί ως υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι το περιστατικό έχει ομοιότητες με περιπτώσεις όπου ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν στη Λιθουανία και τη Ρουμανία και ότι θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση με τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



Ειδήσεις σήμερα:

Άρειος Πάγος: Κανένα ελαφρυντικό για τον φοιτητή που ανέβασε σε πορνογραφικό site και FB τις συνευρέσεις με την πρώην του

Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης