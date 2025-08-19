Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Γενεύη, Ρώμη ή Βουδαπέστη στο τραπέζι για να φιλοξενήσουν μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι
Μακρόν και Ταγιάνη στηρίζουν τη λύση της πρωτεύουσας της Ελβετίας - Τραμπ και Ζελένσκι φαίνεται να προτιμούν την Ιταλική πρωτεύουσα
Πιο κοντά παρά ποτέ φαίνεται να είναι το ενδεχόμενο ενός τετ α τετ Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντιμίρ Ζελενσκι, μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και τους 7 Ευρωπαίους ηγέτες.
Αν και ακόμα η συνάντηση δεν έχει «κλειδώσει», έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πόλη που θα μπορούσε να την φιλοξενήσει.
Πρώτος πήρε θέση ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έριξε στο τραπέζι την πρόταση της Γενεύης.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του η συνάντηση των προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας πρέπει να γίνει σε «ουδέτερο έδαφος» και επομένως «στην Ελβετία... ή κάποια άλλη χώρα». «Εγώ, πάντως, στηρίζω Γενεύη» δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας.
Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, λέγοντας «η Γενεύη θα μπορούσε να αποτελέσει τον καλύτερο χώρο. Η Ιταλία τάσσεται υπέρ αυτής της λύσης».
Σύμφωνα με το Sky News, η λύση της Γενεύης προτιμάται και από τους Ρώσους.
Ωστόσο Τραμπ και Ζελένσκι εμφανίζονται να τάσσονται υπέρ της διεξαγωγής της συνάντησης στη Ρώμη.
Το Sky News μεταδίδει, μάλιστα, ότι υπέρ της Ρώμης έχουν ταχθεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.
Ευρωπαίοι διπλωμάτες που επικαλείται το βρετανικό μέσο, είπαν «αξιολογούμε ακόμα αρκετές τοποθεσίες».
Νωρίτερα, πάντως, το Reuters μετέδωσε ότι το τετ α τετ Πούτιν-Ζελένσκι θα μπορούσε να γίνει στην Ουγγαρία, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο.
