H Ευρώπη «καίγεται» από υψηλές θερμοκρασίες και φωτιές - Κίνδυνος για πάνω από τα μισά εδάφη η ξηρασία

Το ποσοστό είναι το υψηλότερο που καταγράφεται για τον μήνα Ιούλιο από την έναρξη της παρατήρησης το 2012 και υπερβαίνει κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο της περιόδου 2012-2024. Η ξηρασία στην περιοχή έχει ξεπεράσει τα μηνιαία ρεκόρ για κάθε μήνα από την αρχή του έτους.Ο δείκτης ξηρασίας του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου, που βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις, συνδυάζει τρεις παραμέτρους: βροχοπτώσεις, υγρασία του εδάφους και βλάστηση. Περιλαμβάνει τρία επίπεδα ξηρασίας: παρακολούθηση, προειδοποίηση, συναγερμός.και ταπλήττονται σε ιδιαίτερο βαθμό. Σε πολλές χώρες, το ποσοστό των εδαφών που έχει περάσει στο ποσοστό του συναγερμού έχει αυξηθεί: στηνπέρασε από το 9% τον Ιούνιο στο 56% τον Ιούλιο, στοαπό το 6% στο 43% και στην, από το 1% στο 23%. Τα κύματα καύσωνα που πλήττουν τα Βαλκάνια από την αρχή του καλοκαιριού συνοδεύονται από πρωτοφανείς πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες εκδηλώνονται στις ανοικτές χωματερές από την καύση των οποίων απελευθερώνεται τοξικές αναθυμιάσεις.Στη ανατολική Μεσόγειο, ηέχει επίσης πληγεί από επίμονη ξηρασία που αφορά το 60% της έκτασης της χώρας κάθε μήνα από τον Μάρτιο και ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου, οι πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν την εκκένωση τριών κωμοπόλεων και την διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Δαρδανέλια.Ως προς την δυτική Ευρώπη, στην, τα δύο τρίτα των εδαφών, το 68%, επλήγησαν από την ξηρασία τον Ιούλιο, σε σαφή άνοδο σε σχέση με τον Ιούνιο (44%). Η χώρα έζησε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της: 130.000 στρέμματα κάηκαν στην περιφέρεια της Οντ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η Γαλλία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, το δεύτερο του έτους.Στοη κατάσταση βελτιώθηκε σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, αλλά άνω των δύο τρίτων της χώρας αντιμετωπίζουν λειψυδρία.και ηπαραμένουν σχετικά προστατευμένες με σχετικά χαμηλά ποσοστά ξηρασίας (7% και 5% αντίστοιχα).