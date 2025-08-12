Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
H Ευρώπη «καίγεται» από υψηλές θερμοκρασίες και φωτιές - Κίνδυνος για πάνω από τα μισά εδάφη η ξηρασία
H Ευρώπη «καίγεται» από υψηλές θερμοκρασίες και φωτιές - Κίνδυνος για πάνω από τα μισά εδάφη η ξηρασία
43°C έδειξαν τα θερμόμετρα στη Γαλλία - Πάνω από 40 βαθμούς σε Βουλγαρία και Κροατία - Ρεκόρ θερμοκρασιών στην Ουγγαρία
Μπροστά σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες βρίσκεται η Ευρώπη με θερμοκρασίες έως 44 βαθμούς Κελσίου με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για ένα «κοκτέιλ Μολότοφ» κλιματικών συνθηκών που τροφοδοτεί τεράστιες πυρκαγιές σε όλη τη Μεσόγειο.
Στη Γαλλία, τη Δευτέρα, η θερμοκρασία έφτασε τους 43 βαθμούς Κελσίου στα νότια της χώρας νότια Γαλλία αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών στην περιοχή που βρίσκονται αρκετοί αμπελώνες. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκαν σε τέσσερις μετεωρολογικούς σταθμούς στη νότια Γαλλία. Στο Μπορντό, το θερμόμετρο έφτασε τους 41,6 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 4 το απόγευμα ενώ ρεκόρ όλων των εποχών καταγράφηκαν επίσης σε μετεωρολογικούς σταθμούς στο Μπερζεράκ, το Κονιάκ και το Σαιν Ζιρόν, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Météo France. «Μην ξεγελιέστε, αυτό δεν είναι "φυσιολογικό, είναι καλοκαίρι". Δεν είναι φυσιολογικό, είναι εφιάλτης», δήλωσε ο κλιματολόγος Serge Zaka στο BFMTV .
Στην Ιταλία, όπου αναμένονται θερμοκρασίες 40 °C στη Φλωρεντία αργότερα αυτή την εβδομάδα, ένας τετράχρονος αγόρι πέθανε από θερμοπληξία και εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός για επτά μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια και η Φλωρεντία. Ο μικρός βρέθηκε αναίσθητος στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του στη Σαρδηνία και μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Ρώμης πριν από μερικές ημέρες, αλλά πέθανε τη Δευτέρα από ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη.
Στη Βρετανία η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει ότι ο τέταρτος καύσωνας αυτού του καλοκαιριού θα κορυφωθεί σήμερα, Τρίτη, στο Λονδίνο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 33°C
Στη Βουλγαρία, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40°C (104 °F) τη Δευτέρα, με προειδοποιήσεις για μέγιστο κίνδυνο πυρκαγιάς. Στη χώρα έχουν ξεσπάσει σχεδόν 200 πυρκαγιές, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Τρεις μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζονται κατά μήκος των συνόρων με την Ελλάδα και την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης μιας κοντά στο Στρούμια, η οποία αναζωπυρώθηκε μετά από τρεις εβδομάδες.
Στην Ουγγαρία καταγράφηκε ρεκόρ θερμοκρασιών το Σαββατοκύριακο καθώς την Κυριακή, η θερμοκρασία έφτασε τα 39,9°C σπάζοντας το ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 1948 ενώ στη Βουδαπέστη καταγράφθηκε επίσης η θερμομέτρη ημέρα με με 38,7°C.
Στην Κροατία εξήραν τις «υπεράνθρωπες» προσπάθειες των πυροσβεστών που έσβησαν μια μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Σπλιτ τη Δευτέρα, ενώ οι μετεωρολόγοι στη Σερβία προειδοποίησαν για «ακραίες συνθήκες» που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 40°C.
Στη Γαλλία, τη Δευτέρα, η θερμοκρασία έφτασε τους 43 βαθμούς Κελσίου στα νότια της χώρας νότια Γαλλία αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών στην περιοχή που βρίσκονται αρκετοί αμπελώνες. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκαν σε τέσσερις μετεωρολογικούς σταθμούς στη νότια Γαλλία. Στο Μπορντό, το θερμόμετρο έφτασε τους 41,6 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 4 το απόγευμα ενώ ρεκόρ όλων των εποχών καταγράφηκαν επίσης σε μετεωρολογικούς σταθμούς στο Μπερζεράκ, το Κονιάκ και το Σαιν Ζιρόν, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Météo France. «Μην ξεγελιέστε, αυτό δεν είναι "φυσιολογικό, είναι καλοκαίρι". Δεν είναι φυσιολογικό, είναι εφιάλτης», δήλωσε ο κλιματολόγος Serge Zaka στο BFMTV .
Στην Ιταλία, όπου αναμένονται θερμοκρασίες 40 °C στη Φλωρεντία αργότερα αυτή την εβδομάδα, ένας τετράχρονος αγόρι πέθανε από θερμοπληξία και εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός για επτά μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια και η Φλωρεντία. Ο μικρός βρέθηκε αναίσθητος στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του στη Σαρδηνία και μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Ρώμης πριν από μερικές ημέρες, αλλά πέθανε τη Δευτέρα από ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη.
Στη Βρετανία η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει ότι ο τέταρτος καύσωνας αυτού του καλοκαιριού θα κορυφωθεί σήμερα, Τρίτη, στο Λονδίνο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 33°C
Στη Βουλγαρία, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40°C (104 °F) τη Δευτέρα, με προειδοποιήσεις για μέγιστο κίνδυνο πυρκαγιάς. Στη χώρα έχουν ξεσπάσει σχεδόν 200 πυρκαγιές, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Τρεις μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζονται κατά μήκος των συνόρων με την Ελλάδα και την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης μιας κοντά στο Στρούμια, η οποία αναζωπυρώθηκε μετά από τρεις εβδομάδες.
Στην Ουγγαρία καταγράφηκε ρεκόρ θερμοκρασιών το Σαββατοκύριακο καθώς την Κυριακή, η θερμοκρασία έφτασε τα 39,9°C σπάζοντας το ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 1948 ενώ στη Βουδαπέστη καταγράφθηκε επίσης η θερμομέτρη ημέρα με με 38,7°C.
Στην Κροατία εξήραν τις «υπεράνθρωπες» προσπάθειες των πυροσβεστών που έσβησαν μια μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Σπλιτ τη Δευτέρα, ενώ οι μετεωρολόγοι στη Σερβία προειδοποίησαν για «ακραίες συνθήκες» που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 40°C.
«Πονοκέφαλος» η ξηρασίαΤην ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της Ξηρασίας (EDO) περισσότερο από το ήμισυ των εδαφών της Ευρώπης, το 52%, πλήττεται από την ξηρασία για τέταρτο συνεχή μήνα.
Το ποσοστό είναι το υψηλότερο που καταγράφεται για τον μήνα Ιούλιο από την έναρξη της παρατήρησης το 2012 και υπερβαίνει κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο της περιόδου 2012-2024. Η ξηρασία στην περιοχή έχει ξεπεράσει τα μηνιαία ρεκόρ για κάθε μήνα από την αρχή του έτους.
Ο δείκτης ξηρασίας του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, που βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις, συνδυάζει τρεις παραμέτρους: βροχοπτώσεις, υγρασία του εδάφους και βλάστηση. Περιλαμβάνει τρία επίπεδα ξηρασίας: παρακολούθηση, προειδοποίηση, συναγερμός.
Η ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια πλήττονται σε ιδιαίτερο βαθμό. Σε πολλές χώρες, το ποσοστό των εδαφών που έχει περάσει στο ποσοστό του συναγερμού έχει αυξηθεί: στην Ουγγαρία πέρασε από το 9% τον Ιούνιο στο 56% τον Ιούλιο, στο Κόσοβο από το 6% στο 43% και στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, από το 1% στο 23%. Τα κύματα καύσωνα που πλήττουν τα Βαλκάνια από την αρχή του καλοκαιριού συνοδεύονται από πρωτοφανείς πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες εκδηλώνονται στις ανοικτές χωματερές από την καύση των οποίων απελευθερώνεται τοξικές αναθυμιάσεις.
Στη ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία έχει επίσης πληγεί από επίμονη ξηρασία που αφορά το 60% της έκτασης της χώρας κάθε μήνα από τον Μάρτιο και ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου, οι πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν την εκκένωση τριών κωμοπόλεων και την διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Δαρδανέλια.
Ως προς την δυτική Ευρώπη, στην Γαλλία, τα δύο τρίτα των εδαφών, το 68%, επλήγησαν από την ξηρασία τον Ιούλιο, σε σαφή άνοδο σε σχέση με τον Ιούνιο (44%). Η χώρα έζησε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της: 130.000 στρέμματα κάηκαν στην περιφέρεια της Οντ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η Γαλλία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, το δεύτερο του έτους.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση βελτιώθηκε σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, αλλά άνω των δύο τρίτων της χώρας αντιμετωπίζουν λειψυδρία.
Η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένουν σχετικά προστατευμένες με σχετικά χαμηλά ποσοστά ξηρασίας (7% και 5% αντίστοιχα).
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Ο δείκτης ξηρασίας του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, που βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις, συνδυάζει τρεις παραμέτρους: βροχοπτώσεις, υγρασία του εδάφους και βλάστηση. Περιλαμβάνει τρία επίπεδα ξηρασίας: παρακολούθηση, προειδοποίηση, συναγερμός.
Η ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια πλήττονται σε ιδιαίτερο βαθμό. Σε πολλές χώρες, το ποσοστό των εδαφών που έχει περάσει στο ποσοστό του συναγερμού έχει αυξηθεί: στην Ουγγαρία πέρασε από το 9% τον Ιούνιο στο 56% τον Ιούλιο, στο Κόσοβο από το 6% στο 43% και στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, από το 1% στο 23%. Τα κύματα καύσωνα που πλήττουν τα Βαλκάνια από την αρχή του καλοκαιριού συνοδεύονται από πρωτοφανείς πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες εκδηλώνονται στις ανοικτές χωματερές από την καύση των οποίων απελευθερώνεται τοξικές αναθυμιάσεις.
Στη ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία έχει επίσης πληγεί από επίμονη ξηρασία που αφορά το 60% της έκτασης της χώρας κάθε μήνα από τον Μάρτιο και ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου, οι πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν την εκκένωση τριών κωμοπόλεων και την διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Δαρδανέλια.
Ως προς την δυτική Ευρώπη, στην Γαλλία, τα δύο τρίτα των εδαφών, το 68%, επλήγησαν από την ξηρασία τον Ιούλιο, σε σαφή άνοδο σε σχέση με τον Ιούνιο (44%). Η χώρα έζησε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της: 130.000 στρέμματα κάηκαν στην περιφέρεια της Οντ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η Γαλλία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, το δεύτερο του έτους.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση βελτιώθηκε σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, αλλά άνω των δύο τρίτων της χώρας αντιμετωπίζουν λειψυδρία.
Η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένουν σχετικά προστατευμένες με σχετικά χαμηλά ποσοστά ξηρασίας (7% και 5% αντίστοιχα).
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα