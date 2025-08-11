Πόλεμος στην Ουκρανία: Ουκρανικά drones επιτέθηκαν στη Μόσχα και σε άλλες δύο ρωσικές περιφέρειες - Τρεις νεκροί
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ουκρανικά drones επιτέθηκαν στη Μόσχα και σε άλλες δύο ρωσικές περιφέρειες - Τρεις νεκροί
Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλων στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ - Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν πως έθεσαν υπό τον έλεγχό τους οικισμό στην περιφέρεια του Ντονέτσκ
Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν 7 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που κατευθύνονταν στη ρωσική πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί, ανέφερε στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν.
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις με drones στη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες είχαν στόχο τις περιφέρειες Τούλα και Νίζνι Νόβγκοροντ, όπως και τη Μόσχα, ανακοίνωσαν επίσης σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και περιφερειακός αξιωματούχος της Ρωσίας.
Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλων στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ σε επίθεση με drone που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε παράλληλα σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας.
Τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν τη μονάδα παραγωγής στην Αρζάμας, διευκρίνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος στο Reuters.
Το εργοστάσιο αυτό, πρόσθεσε, κατασκευάζει συστήματα ελέγχου κι άλλα εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους X-32 και X-101.
Παράλληλα σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Λουνατσάρσκε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, η οποία μετονομάστηκε Φεντόριφκα από τις ουκρανικές αρχές το 2016.
Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή την πληροφορία αυτή από το πεδίο των μαχών.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera που στοχοποιήθηκε σαν τρομοκράτης
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Πέθανε 24χρονη Αμερικανίδα πορνοστάρ - «Περνάω πολλά άσχημα πράγματα» έγραφε στην τελευταία ανάρτησή της
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις με drones στη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες είχαν στόχο τις περιφέρειες Τούλα και Νίζνι Νόβγκοροντ, όπως και τη Μόσχα, ανακοίνωσαν επίσης σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και περιφερειακός αξιωματούχος της Ρωσίας.
Not this time, Zelensky!— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 10, 2025
Incoming Ukrainian drone flying to Moscow OBLITERATED and downed near Tula, Russia pic.twitter.com/q6Vlfp8vy8
Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλων στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ σε επίθεση με drone που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε παράλληλα σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας.
Τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν τη μονάδα παραγωγής στην Αρζάμας, διευκρίνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος στο Reuters.
Το εργοστάσιο αυτό, πρόσθεσε, κατασκευάζει συστήματα ελέγχου κι άλλα εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους X-32 και X-101.
Παράλληλα σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Λουνατσάρσκε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, η οποία μετονομάστηκε Φεντόριφκα από τις ουκρανικές αρχές το 2016.
Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή την πληροφορία αυτή από το πεδίο των μαχών.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera που στοχοποιήθηκε σαν τρομοκράτης
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Πέθανε 24χρονη Αμερικανίδα πορνοστάρ - «Περνάω πολλά άσχημα πράγματα» έγραφε στην τελευταία ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα