Πολύ σύντομα η συνάντηση με Πούτιν, λέει ο Τραμπ: «Ανταλλαγές εδαφών» στη συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας

Αισιόδοξος ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει «πολύ σύντομα» εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.«Θα συναντηθώ πολύ σύντομα με τον πρόεδρο Πούτιν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και εξήγησε ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο σύντομα, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα ασφαλείας που πρέπει να διευθετηθούν.Εξάλλου, είπε, «θέλει και αυτός πάρα πολύ να συναντηθεί μαζί μου».Δεν έδωσε ούτε κάποιο χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή της συνάντησης, αλλά ούτε και για τον τόπο, κάτι που θα αποκαλύψει, όπως είπε, αργότερα σήμερα.«Συμφωνώ μαζί του, αλλά αυτό θα το ανακοινώσουμε πολύ σύντομα», πρόσθεσε.Τόνισε ακόμη ότι «είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία», η οποία θα περιλαμβάνει «». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «πρόκειται να ετοιμαστεί να υπογράψει κάτι τις επόμενες εβδομάδες».Εξήγησε ότι «έχουμε να κάνουμε με ένα έδαφος για το οποίο μαίνονται μάχες εδώ και 3,5 χρόνια. Πολλοί Ρώσοι έχουν πεθάνει και πολλοί Ουκρανοί έχουν πεθάνει.Έτσι, εξετάζουμε αυτό το ζήτημα, αλλά στην πραγματικότητα επιδιώκουμε να ανακτήσουμε κάποια εδάφη και να πραγματοποιήσουμε κάποια ανταλλαγή. Στην πραγματικότητα, είναι περίπλοκο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ περίπλοκο. Αλλά θα ανακτήσουμε κάποια εδάφη. «Θα πραγματοποιήσουμε κάποια ανταλλαγή. Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο πλευρών».Σε ερώτημα αν θα γίνει τριμερής συνάντηση και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας τις επόμενες εβδομάδες, ο Τραμπ είπε ότι «». Από την άλλη πλευρά, η συνάντηση με τον Πούτιν είπε ότι «δεν είναι η τελευταία ευκαιρία».Ο Τραμπ απαντούσε σε ερωτήματα κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάν Αλίγεφ και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.