Πολύ σύντομα η συνάντηση με Πούτιν, λέει ο Τραμπ: «Ανταλλαγές εδαφών» στη συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βλαντιμίρ Πούτιν ΗΠΑ Ρωσία

Πολύ σύντομα η συνάντηση με Πούτιν, λέει ο Τραμπ: «Ανταλλαγές εδαφών» στη συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας

«Θέλει και αυτός πάρα πολύ να συναντηθεί μαζί μου», είπε για τον Ρώσο ομόλογό του - Δεν αποκάλυψε την πόλη όπου θα γίνει η συνάντηση, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τριμερή συνάντηση και με τον Ζελένσκι

Πολύ σύντομα η συνάντηση με Πούτιν, λέει ο Τραμπ: «Ανταλλαγές εδαφών» στη συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας
19 ΣΧΟΛΙΑ
Αισιόδοξος ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει «πολύ σύντομα» εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα συναντηθώ πολύ σύντομα με τον πρόεδρο Πούτιν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και εξήγησε ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο σύντομα, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα ασφαλείας που πρέπει να διευθετηθούν.

Εξάλλου, είπε, «θέλει και αυτός πάρα πολύ να συναντηθεί μαζί μου».

Δεν έδωσε ούτε κάποιο χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή της συνάντησης, αλλά ούτε και για τον τόπο, κάτι που θα αποκαλύψει, όπως είπε, αργότερα σήμερα.

«Συμφωνώ μαζί του, αλλά αυτό θα το ανακοινώσουμε πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Τόνισε ακόμη ότι «είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία», η οποία θα περιλαμβάνει «ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο πλευρών». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «πρόκειται να ετοιμαστεί να υπογράψει κάτι τις επόμενες εβδομάδες».

Κλείσιμο
Εξήγησε ότι «έχουμε να κάνουμε με ένα έδαφος για το οποίο μαίνονται μάχες εδώ και 3,5 χρόνια. Πολλοί Ρώσοι έχουν πεθάνει και πολλοί Ουκρανοί έχουν πεθάνει.

Έτσι, εξετάζουμε αυτό το ζήτημα, αλλά στην πραγματικότητα επιδιώκουμε να ανακτήσουμε κάποια εδάφη και να πραγματοποιήσουμε κάποια ανταλλαγή. Στην πραγματικότητα, είναι περίπλοκο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ περίπλοκο. Αλλά θα ανακτήσουμε κάποια εδάφη. «Θα πραγματοποιήσουμε κάποια ανταλλαγή. Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο πλευρών».

Σε ερώτημα αν θα γίνει τριμερής συνάντηση και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας τις επόμενες εβδομάδες, ο Τραμπ είπε ότι «θα το προσπαθήσουμε». Από την άλλη πλευρά, η συνάντηση με τον Πούτιν είπε ότι «δεν είναι η τελευταία ευκαιρία».

Ο Τραμπ απαντούσε σε ερωτήματα κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάν Αλίγεφ και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Λένα Σαμαρά: Με καθαρό ιατρικό ιστορικό, έκανε επιληπτικό επεισόδιο και ακολούθησε η ανακοπή

Μεγάλη μάχη της πυροσβεστικής με τη φωτιά στην Ανατολική Αττική - Ενισχύονται οι δυνάμεις, καίγονται σπίτια στην Παλαιά Φώκαια

ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή σε όλο το Αιγαίο - Πρόστιμα και λουκέτα σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά
19 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης