Αντιτορπιλικό των ΗΠΑ αναχαίτισε πυραύλους Κρουζ από τους Χούτι της Υεμένης που πιθανόν στόχευαν το Ισραήλ

Ένα αντιτορπιλικό τουτωνενεπλάκη σε επεισόδιο στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης Αμερικανός αξιωματούχος.Όπως έγινε γνωστό, αντάρτες Χούτι στην(που υποστηρίζονται από το Ιράν) εκτόξευσαν πυραύλους με αποτέλεσμα τονα ενεργοποιήσει αντίμετρα.Οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τουςδεσμεύτηκαν από πυραύλους SM2 που μεταφέρονταν στο USS Carney, είπε ο αξιωματούχος.

Αλλος αξιωματούχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ανέφερε ότι περίπου 2-3 ​​πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Οι Αμερικανοί ανέφεραν επίσης ότι δεν είναι σαφές τι στόχευαν οι πύραυλοι. «Είναι πιθανό οι πύραυλοι να εκτοξεύτηκαν στο USS Carney ή να εκτοξεύτηκαν προς άλλον στόχο» σημείωσαν.

