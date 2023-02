Σεισμός στην Τουρκία: Επταήμερο εθνικό πένθος ανακοίνωσε ο Ερντογάν

Ahmed, a displaced child, was rescued from the ruins of his home in the village of Qatma, north of #Aleppo , #Syria . The family's house was destroyed by today's devastating #earthquake . pic.twitter.com/Ec4pommcLc

my country,Turkey needs help. people have lost their home and their relatives. we can't contact to our friends since hours. please check the thread to help us. even a little amount helps 🙏🏼#Turkey #earthquake#PrayForTurkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/Oh1VGyYb10 — tosbik (@PRECI0UXTEEZ) February 6, 2023

Oh Allah

Forgive us



🚨BREAKING - Thousands of people died due to deadly earthquakes in #Turkey and #Syria.



12th powerful #earthquake with in 24 hrs

Another 7.5 magnitude earthquake in Turkey 🇹🇷 Pray for Turkey 🥲🥲🥲 pic.twitter.com/1T7wEx0AbF — Quran & Hadith (@QuranAndHadithh) February 6, 2023

Κλείσιμο

Oh Allah

Forgive us



🚨BREAKING - Thousands of people died due to deadly earthquakes in #Turkey and #Syria.



12th powerful #earthquake with in 24 hrs

Another 7.5 magnitude earthquake in Turkey 🇹🇷 Pray for Turkey 🥲🥲🥲 pic.twitter.com/cYTMxNni14 — Fiza 🇮🇳 (@hoorsheikh_fiza) February 6, 2023

Κλείσιμο

«Η τεκτονική πλάκα άλλαζε θέση τις τελευταίες δεκαετίες ή και αιώνες και πιθανώς ήταν έτοιμη να μετακινηθεί και ο σεισμός το πρωί οδήγησε στο αποτέλεσμα της μετατόπισης» δήλωσε συγκεκριμένα ο ειδικός.Τουλάχιστονέχουν αναφερθεί στην Τουρκία, σύμφωνα με ενημέρωση από την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας.Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αναφέρει μόνο τους ισχυρότερους μετασεισμούς, ανέφερε τουλάχιστον. Στις καταγραφές του Ευρωπαϊκού-Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου αναφέρονται αρκετοί μετασεισμοί μεγέθους άνω των 5 Ρίχτερ, ενώ έχουν σημειωθεί τουλάχιστον δύο άνω των 6 βαθμών.Τοεντοπίστηκε περίπου 26 χιλιόμετρα ανατολικά της τουρκικής πόλης Νουρνταγί, σε βάθος 18 χιλιομέτρων, στο Ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας. Καθ’ όλον τον 20ό αιώνα, η σεισμική δραστηριότητα στο Ρήγμα αυτό ήταν μικρή. «Αν παρακολουθούσαμε μόνο τους (μεγάλους) σεισμούς που καταγράφονται από τους σεισμογράφους θα παρατηρούσαμε, λίγο-πολύ, το τίποτα» είπε ο Ρότζερ Μάσον, επίτιμος επιστημονικός συνεργάτης στο Βρετανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.Από το 1970 στην περιοχή αυτή έχουν καταγραφεί μόνο τρεις σεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο των 6 Ρίχτερ, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Όμως τοένας σεισμός που υπολογίζεται στα 7 Ρίχτερ σκότωσε 20.000 ανθρώπους.Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο σημειώνοντα, κάτι που καθιστά τις σημερινές δονήσεις από τις μεγαλύτερες.Σε σύγκριση με τον σεισμό των 6,2 βαθμών που έπληξε την κεντρική Ιταλία το 2016 σκοτώνοντας περίπου 300 ανθρώπους, ο σεισμός της Τουρκίας απελευθέρωσε 250 φορές περισσότερη ενέργεια, σύμφωνα με την Τζοάνα Φορ Γουόκερ, την επικεφαλής του Ινστιτούτου Μείωσης Κινδύνων και Καταστροφών στο University College του Λονδίνου.Από τους σεισμούς με πολλά θύματα που σημειώθηκαν μεταξύ 2013-2022, μόνο δύο είχαν το ίδιο μέγεθος με τον σημερινό.Το Ρήγμα Ανατολικής Ανατολίας είναι ένα ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης. Αυτό σημαίνει ότι οι πλάκες πιέζονται η μία πάνω στην άλλη κατά μήκος μιας, συσσωρεύοντας πίεση μέχρι που η μία από αυτές ολισθαίνει με μια οριζόντια κίνηση και απελευθερώνει τεράστια ποσότητα ενέργειας που προκαλεί τον σεισμό. Ένα τέτοιο γνωστό ρήγμα είναι αυτό του Αγίου Ανδρέα, στην Καλιφόρνια, όπου οι επιστήμονες λένε ότι θα μπορούσε να έχει ήδη συμβεί ένας καταστροφικός σεισμός.Ο σεισμός προήλθε από σχετικά μικρό εστιακό βάθος για αυτό και η δόνηση στην επιφάνεια ήταν εντονότερη απ’ ότι αν προερχόταν από μεγαλύτερο βάθος, δήλωσε ο Ντέιβιντ Ρόδερι, γεωεπιστήμονας στο Open University της Βρετανίας.Έντεκα λεπτά μετά την πρώτη δόνηση, ακολούθησε ένας μετασεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών. Ώρες αργότερα, σημειώθηκε μια δόνηση 7,5 βαθμών και ακολούθησε το απόγευμα ένας μετασεισμός 6 βαθμών.«Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι η δραστηριότητα επεκτείνεται στα γειτονικά ρήγματα. Αναμένουμε ότι η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί για ένα διάστημα», είπε ο Μάσον.Μετά τον σεισμό του 1822, οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν μέχρι και το επόμενο έτος.Σεισμοί παρόμοιου μεγέθους σε κατοικημένες περιοχές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Ένας σεισμός 7,8 βαθμών στο Νεπάλ, το 2015, σκότωσε σχεδόν 9.000 ανθρώπους.«Δεν θα είναι καλός (ο απολογισμός)», είπε ο Μάσον. «Τα θύματα θα είναι χιλιάδες, ενδεχομένως και δεκάδες χιλιάδες», πρόσθεσε.Ο ψυχρός, χειμωνιάτικος καιρός, σημείωσε, σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια έχουν λιγότερες πιθανότητες να επιβιώσουν.