Βραζιλία: Το τέλος του πολέμου ζήτησε ο Λούλα - Συναντήθηκε με τις απεσταλμένες της Ουκρανίας και της Ρωσίας

Recebi da vice-primeira ministra Yulia Svyrydenko os cumprimentos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e um relato sobre o país. No Brasil temos a tradição de defender a integridade das nações e vamos conversar com quem for possível pela paz.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/ME7TFNW2D9