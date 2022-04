Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι περιμένει «σθεναρή» παγκόσμια αντίδραση στην επίθεση στο Κραματόρσκ

The first minutes after the shelling of the railway station in #Kramatorsk. pic.twitter.com/cqFdaxKewH — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

Novorosinform REPORTED:#Russian Defense Ministry,the TOCHKA-U Missile Discovered in #Kramatorks is used only by the #Ukraine forces,On april 8 Russian Forces did NOT have any Fire-Missions in Kramatorsk and were not planned. pic.twitter.com/d3zNfxFSay — Maurice Schleepen (@MauriceSchleepe) April 8, 2022

Ukraine belongs in the European family.



And today, Ukraine takes another important step towards EU membership.



We will accelerate this process as much as we can, while ensuring that all conditions are respected.#StandWithUkraine pic.twitter.com/q7Yi5gMOBH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022





Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως αναμένει να υπάρξει αποφασιστική αντίδραση της διεθνούς κοινότητας μετά την πυραυλική επίθεση που έπληξε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλησκοτώνοντας πάνω από πενήντα ανθρώπους, την οποία χαρακτήρισε εσκεμμένηεναντίον αμάχων.«Αναμένουμε σθεναρή παγκόσμια αντίδραση σε αυτό το έγκλημα πολέμου», είπε στο βραδινό διάγγελμά του. Επανέλαβε την αξίωση να επιβληθεί πλήρες εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια και όλες οι ρωσικές τράπεζες να αποκλειστούν από το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.«Κάθε καθυστέρηση στην προμήθεια (...) όπλων στην Ουκρανία, κάθε άρνηση, μπορεί να σημαίνει μόνο ότι οι πολιτικοί αυτοί θέλουν να βοηθήσουν περισσότερο τη Ρωσία από ό,τι εμάς», πρόσθεσε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 109 τραυματίστηκαν στην πυραυλική επίθεση στην Κραματόρσκ, που έπληξε σιδηροδρομικό σταθμό όπου περίμεναν συρμούς για να φύγουν κάπου 4.000 άνθρωποι.Το Κίεβο κατηγορεί τις δυνάμεις της Μόσχας για την επίθεση. Η Μόσχα το διαψεύδει. Αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων RIA ότι το είδος του όπλου που έπληξε τον σιδηροδρομικό σταθμό χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον ουκρανικό στρατό και ότι δεν είχε οριστεί κανένας στόχος για τον ρωσικό στρατό στην Κραματόρσκ χθες.Ο κυβερνήτης της περιοχής Πάβλο Κιριλένκο δήλωσε πως η επίθεση έγινε με βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς Tochka U, όπλο διασποράς. Η Ρωσία αρνείται πως χρησιμοποιεί τέτοιους πυραύλους, απαγορευμένους δυνάμει διεθνούς σύμβασης του 2008, στον πόλεμο στην Ουκρανία.Οι ΗΠΑ αντέτειναν πως δεν πιστεύουν «την άρνηση των Ρώσων πως ευθύνονται».Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαιρέτισε τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει οικονομική και τεχνική υποστήριξη στην έρευνα και τεκμηρίωσης των ρωσικών εγκλημάτων στην Ουκρανία.Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσης πως θα υποστηρίξει την έρευνα για την επίθεση στην Κραματόρσκ.Στο μεταξύ ο ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι απαντήσεις της κυβέρνησής του στο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί βάση για την έναρξη διαδικασίας ένταξης μιας χώρας θα σταλούν μέσα σε μια εβδομάδα.«Η κυβέρνησή μας θα ετοιμάσει τις απαντήσεις (...) πολύ γρήγορα, πιστεύω μέσα σε μία εβδομάδα», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους στο βραδινό διάγγελμά του.. Η Ουκρανία υπέβαλε αίτημα ένταξης στην ΕΕ αμέσως μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης την 24η Φεβρουαρίου. Η Κομισιόν το εξετάζει.Η ένταξη μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνήθως εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, με πολυετή διάρκεια, ακόμη κι αν η Κομισιόν εκφράσει θετική γνώμη. Ωστόσο η κυρία φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε χθες ταχείες διαδικασίες.Ο κ. Ζελένσκι τόνισε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία πως η διαδικασία θα είναι επιτυχής και η Ουκρανία θα γίνει κράτος μέλος της ΕΕ. «Είμαι πεπεισμένος ότι είμαστε επιτέλους κοντά στην πραγμάτωση του στόχου μας εδώ και πολύ καιρό», είπε.