ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον θα επιδιώξει πολυμερή έλεγχο των εξοπλισμών με συμμετοχή και της Κίνας

ΗΠΑ και Ρωσία ανακοίνωσαν χθες την επέκταση της ισχύος της συνθήκης New Start, που θέτει περιορισμούς στα πυρηνικά τους οπλοστάσια, για πέντε χρόνια

Η κυβέρνηση τουαντιμετωπίζει την επέκταση της ισχύος για πέντε χρόνια της συνθήκης New Start ως εκκίνηση για την επεξεργασία σειράς στρατηγικών θεμάτων, ανάμεσά τους και ο πολυμερής έλεγχος των εξοπλισμών, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Εθνη.Ο Ρόμπερτ Γουντ, πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ στην Γενεύη, μιλώντας στο πλαίσιο της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό, τάχθηκε υπέρ ενός νέου ελέγχου των εξοπλισμών, ο οποίος «θα καλύπτει περισσότερα οπλικά συστήματα και, ενδεχομένως, περισσότερες χώρες».«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν την συμμετοχή της Κίνας στον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών και τον περιορισμό του κινδύνου. Ελπίζω ότι η Κίνα θα συμπράξει μαζί μας σε αυτήν την προσπάθεια», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γουντ.Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία ανακοίνωσαν χθες την επέκταση της ισχύος της συνθήκης New Start για πέντε χρόνια, διατηρώντας τις ρυθμίσεις της τελευταίας συνθήκης που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο παγκόσμιες δυνάμεις με τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια.Η συνθήκη New Start υπεγράφη το 2010 καιτης Ρωσίας και των ΗΠΑ στο ανώτατο όριο των 1.550 στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών για την κάθε πλευρά, που μεταφράζεται σε μείωση κατά 30% σε σχέση με το ανώτατο όριο που είχε τεθεί το 2002. Περιορίζει επίσης στους 800 τους εκτοξευτές πυραύλων και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη για την κάθε πλευρά. Αυτό που απομένει αρκεί για να καταστρέψει την Γη πολλές φορές.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ