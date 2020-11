Αμερικανικές εκλογές: Απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής ήταν υποψήφιος στο Βερμόντ με το Κομμουνιστικό Κόμμα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σαρωτική φαίνεται πως είναι η νίκη του, υποψηφίου του Δημοκρατικού Κόμματος για τηστην πολιτεία του Βερμόντ, με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν προ ολίγου από το Associated Press. Ωστόσο μια υποψηφιότητα που συζητήθηκε τις προηγούμενες ημέερες ήταν εκείνη του, ενός αποφοίτου της τηςο οποίος έθεσε υποψηφιότητα με το Κομμουνιστικό Κόμμα.Ο Χριστόφορος, με ευρύ κύκλο σπουδών, σήμερα είναιστο Vershire, του Βερμόντ εργαζόμενος στα αγροκτήματα της συντρόφισσάς του, της Αμάντας, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα αγοράκι 18 μηνών, τον Θεοδωράκη.Ο δρόμος της ζωής του έχει τη δική του ιστορία, ενδιαφέρουσα αναμφίβολα και με στοιχεία μοναδικότητας. Γεννήθηκε στο Γούστερ της Μασαχουσέτης από. Η μητέρα του είναι γεννημένη στο Μόντρεαλ του Καναδά από Ελληνες μετανάστες γονείς, οι οποίοι έφυγαν από την Ελλάδα μετά τον Εμφύλιο πόλεμο. Ο πατέρας του γεννήθηκε στο Malayer του Ιράν από γονείς Lur και Κούρδους και έφυγε από την πατρίδα του το 1979 στη διάρκεια της Ιρανικής Επανάστασης.Διαβάστε παρακάτω την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε ο Χριστόφορος Χελάλι στονΧριστόφορος Χελάλι: Προέρχομαι από μία οικογένεια αριστερών. Ο παππούς και η γιαγιά μου στήριζαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο παππούς μου και τα αδέλφια του ήταν στο ΕΑΜ τα χρόνια της Κατοχής και στον Εμφύλιο. Εχω σπουδάσει Μαρξιστική Φιλοσοφία στην Κίνα με υποτροφία από το κράτος, έχω τελειώσει μεταπτυχιακό εκεί. Επίσης, έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιστορία και Πολιτική των Βαλκανίων. Επίσης, έχω και την ελληνική υπηκοότητα.Χρ. Χελάλι: Ημουν εκεί το 2012 και 2013 και μετά το 2015 και 2016 και πήρα πτυχίο στις Θεολογικές Σπουδές και μάλιστα με άριστα (Theological Studies with High Distinction).Χρ. Χελάλι: Μεγάλωσα σε μία οικογένεια η οποία ήταν κοντά στη Θεολογία της Απελευθέρωσης, δηλαδή ότι ο Χριστός ήταν ο πρώτος κομμουνιστής. Η γιαγιά μου ήταν πολύ κοντά στην Εκκλησία και είπα ας πάω να σπουδάσω λίγο να πάω να δω τι γίνεται και πήγα.Χρ. Χελάλι: Οχι, δεν πιστεύω, αλλά έχω πολλούς συντρόφους που πιστεύουν και πηγαίνουν στην εκκλησία. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω, έχω φύγει από την Εκκλησία.Χρ. Χελάλι: Διάβασα πολύ και έχω καταλήξει ότι δεν υπάρχει κάτι πιο πέρα από μας. Ο μύθος είναι καλός, έχει καλή ηθική και όλα αυτά αλλά δεν είναι αληθινό.Χρ. Χελάλι: Ας το πω φιλοσοφικά, είμαι αγνωστικιστής, δηλαδή μπορεί να υπάρχει, αλλά μπορεί και να μην υπάρχει.Χρ. Χελάλι: Αρχισα σπουδές στο Κολέγιο Dartmouth το οποίο είναι στο Hanover του Νιου Χαμσάιρ, είχα γνωρίσει μία συντρόφισσα εδώ, ζούμε μαζί, έχουμε παιδί τον Θεοδωράκη, το οποίο το βαφτίσαμε στον Τίμιο Σταυρό (στη Σχολή).Χρ. Χελάλι: Εγώ δεν πιστεύω, αλλά η μητέρα μου το ήθελε πάρα πολύ και είπα εντάξει ας γίνει.Χρ. Χελάλι: Είναι πιο πολύ πνευματική. Οι καταβολές της είναι ιταλικές, ιρλανδικές και γερμανικές.Χρ. Χελάλι: Εχει δέκα περίπου, αλλά έχουμε άλλα δύο κόμματα εδώ το Liberty Union που είναι σοσιαλιστές και είναι το κόμμα με το οποίο έθεσε υποψηφιότητα ο Bernie Sanders (Μπέρνι Σάντερς) είναι περίπου 70 και αυτοί με υποστηρίζουν. Επίσης, έχομε το κόμμα Party of the Socialism and Libation που έχουν αλλά 20 μέλη που με στηρίζουν.Χρ. Χελάλι: Οχι δεν νομίζω, αλλά θα πάρουμε μερικές χιλιάδες ψήφους και θα τελειώσουμε στην τρίτη σειρά.Χρ. Χελάλι: Φυσικά, αλλά δεν τελείωσε η ιστορία, ακόμα ο αγώνας εναντίον της καπιταλιστικής βαρβαρότητας συνεχίζεται κάθε μέρα.Χρ. Χελάλι: Διότι εδώ γεννήθηκα, εδώ πήγα στο στρατό, εδώ έχω φάρμα, τώρα δουλεύω τη γη και θέλω να πολεμήσω εδώ για μια καλύτερη ζωή για όλους τους αγρότες και εργάτες που υπάρχουν.Χρ. Χελάλι: Να αλλάξουμε το καπιταλιστικό σύστημα πιο κοντά στον σοσιαλισμό. Θέλουμε υγεία, παιδεία, φροντίδα παιδιών, να τερματίσουμε όλους τους πολέμους, να γυρίσουν όλοι οι στρατιώτες πίσω, να διαλυθεί το ΝΑΤΟ και να πάμε σε πορεία ειρήνης και υπέρ των εργατών.Χρ. Χελάλι: Είσαι σωστό αυτό που λέτε με δέκα, εκατό ή χίλια άτομα δεν γίνεται, θέλουμε εκατομμύρια. Το κίνημα με τον Μπέρνι Σάντερς έχει δύναμη. Μου έχουν πει άνθρωποι εδώ στο Βερμόντ που ψήφισαν τον Τραμπ, ότι τώρα πρώτη φορά στη ζωή μου θα ψηφίσω κομμουνισμό, θα σε ψηφίσουμε.Χρ. Χελάλι: Ναι, είναι οικογενειακή από τη συντρόφισσα.Χρ. Χελάλι: Όχι, καθόλου.