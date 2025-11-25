Διθύραμβος Τσίπρα για Προκόπη Παυλόπουλο: Ο «νουνεχής υπουργός Δημόσιας Τάξης» και η φλεγόμενη Αθήνα του 2008

Πώς περιγράφει ο Τσίπρας τα γεγονότα μετά τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, αλλά και τη σχέση του με τον Προκόπη Παυλόπουλο που ήταν τέτοια ώστε έφτασε χρόνια αργότερα να τον προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας