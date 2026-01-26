Δύο παιδιά την ημέρα ζητούν βοήθεια λόγω αυτοκτονικότητας

Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων στη χώρα, καθώς το 2025 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
ανακοίνωσε ότι διαχειρίστηκε συνολικά 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Αυτό σημαίνει ότι δύο παιδιά καθημερινά, ζήτησαν βοήθεια εκφράζοντας αυτοκτονικότητα και μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά.
Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα ανησυχητικό πλαίσιο, ο Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος απευθύνουν πρόσκληση για εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος», στην Αγία Παρασκευή.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν:
- επίσημα στατιστικά στοιχεία
- η νέα θεσμική συνέργεια με στόχο την ανταπόκριση και παρέμβαση στην αυξανόμενη τάση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα - παιδιά και οι έφηβοι για την ψυχική τους υγεία – και ειδικότερα στα ζητήματα αυτοκτονικότητας και αυτοτραυματικών συμπεριφορών.
Η επίσημη έναρξη λειτουργίας δύο νέων Ευρωπαϊκών Γραμμών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ελλάδα, της Ευρωπαϊκής Γραμμής για την ενδοοικογενειακή Βία 116016 και της Ευρωπαϊκής Γραμμής για θύματα αξιόποινων πράξεων 116006
Μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο και τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστα Γιαννόπουλο, στην εκδήλωση με τοποθετήσεις τους θα συμμετέχουν:
- ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ του ΕΚΑΒ, Παναγιώτης Κουτσουμπέληςο Διοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων), Υποστράτηγος Π.Σ., Αναστάσιος Μιχαλόπουλος
- ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, Ταξίαρχος, Βασίλειος Μπερτάνος
- ο Διευθυντής της Άμεσης Δράσης Αττικής, Υποστράτηγος, Γεώργιος Μιχαηλίδης
Όπου και θα βραβευθούν για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην άμεση διαχείριση και παρέμβαση σε περιστατικά παιδιών που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο ζωής καθώς και την άριστη συνεργασία τους με «Το Χαμόγελο του Παιδιού».