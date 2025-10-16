Ποιο είναι το σωστό μαξιλάρι για έναν καλό ύπνο - Αλλάζει ο τύπος ανάλογα με το αν κοιμάστε μπρούμυτα, ανάσκελα ή στο πλάι



Για όσους κοιμούνται ανάσκελα:

Για όσους κοιμούνται στο πλάι:



Για όσους κοιμούνται μπρούμυτα:

Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζουμε το μαξιλάρι μας

Όσον αφορά τα υλικά, η επιλογή εξαρτάται από το τι προσφέρει μεγαλύτερη άνεση: memory foam, λάτεξ, μικροΐνες κ.λπ. Αν και τα πολυτελή μαξιλάρια με πούπουλα φαίνονται ελκυστικά, ο Κάρι επισημαίνει ότι οι έρευνες δείχνουν πως είναι τα λιγότερο άνετα.Άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι. Σε πιο μαλακό στρώμα, το σώμα βυθίζεται περισσότερο, οπότε απαιτείται μικρότερο ύψος μαξιλαριού, εξηγεί ο Κάρι.Το ίδιο ισχύει και για άτομα με μεγαλύτερο σωματικό βάρος. Για τη βέλτιστη στήριξη της σπονδυλικής στήλης, μπορεί να είναι χρήσιμη η χρήση πάνω από ενός μαξιλαριών.Κάθε στάση ύπνου, τονίζουν οι ειδικοί, απαιτεί διαφορετική ρύθμιση και υποστήριξη.Όσον αφορά τη σωστή ευθυγράμμιση, το πιο σημαντικό «είναι να διασφαλιστεί ότι το πηγούνι δεν ακουμπά στον λαιμό, κάτι που μπορεί να συμβεί λόγω ενός ψηλού ή πολύ σκληρού μαξιλαριού», λέει στον Guardian ηδιευθύντρια έρευνας στο National Spine Health Foundation. Συνιστά να επιλέγεται ένα αρκετά μαλακό μαξιλάρι ώστε να υπάρχει «τουλάχιστον απόσταση τεσσάρων δαχτύλων ανάμεσα στο πηγούνι και το στήθος».Η Όρος προτείνει επίσης στους ανθρώπους που κοιμούνται ανάσκελα να τοποθετούν ένα μαξιλάρι ή μια τυλιγμένη κουβέρτα κάτω από τα γόνατα. Αυτό συμβάλλει στη μείωση της πρόσθιας κλίσης της λεκάνης – του κενού δηλαδή που σχηματίζεται κάτω από τη μέση όταν κάποιος ξαπλώνει – και ανακουφίζει την πίεση στη μέση.Το μαξιλάρι πρέπει να έχει επαρκές ύψος ώστε να κρατά τον αυχένα σε ευθεία γραμμή, αλλά όχι τόσο ψηλό ώστε να γέρνει το κεφάλι υπερβολικά και να πλησιάζει το αυτί προς τον ώμο. «Ένα μεσαίας σκληρότητας μαξιλάρι είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή», υποστηρίζει ο δρ. Γκιτ Πολ.Οι ειδικοί προτείνουν επίσης τη χρήση ενός μαξιλαριού ανάμεσα στα γόνατα, ώστε να διατηρείται η σωστή ευθυγράμμιση της λεκάνης και της σπονδυλικής στήλης. Ένας απλός κανόνας, σύμφωνα με την Όρος, είναι να μπορεί να σχηματίζεται μια νοητή ευθεία γραμμή «από την άκρη της μύτης, προς το στέρνο και τον αφαλό».«Σε γενικές γραμμές, θα συνιστούσαμε να αποφεύγεται ο ύπνος σε αυτή τη στάση», τονίζει ο Πολ.Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, ο ύπνος μπρούμυτα μπορεί να προκαλέσει πόνο στην πλάτη, τον αυχένα και τους ώμους, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι στρίβουν τον λαιμό και τοποθετούν τα χέρια κάτω από το μαξιλάρι.Αν παρ’ όλα αυτά αυτή είναι η φυσική σας στάση ύπνου, ο Πολ προτείνει τη χρήση λεπτών μαξιλαριών κάτω από το κεφάλι και τη λεκάνη, ώστε να επιτυγχάνεται σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης.Το μαξιλάρι δεν είναι επένδυση για μια ζωή. «Τα περισσότερα μαξιλάρια χρειάζονται αντικατάσταση κάθε 1 με 2 χρόνια», επισημαίνει η δρ. Λίντσεϊ Όρος. Αν το μαξιλάρι έχει χάσει το σχήμα του, δημιουργεί εξογκώματα, δεν προσφέρει πλέον άνεση ή αρχίζετε να ξυπνάτε με πόνο στον αυχένα, τότε πιθανότατα ήρθε η ώρα να το αντικαταστήσετε, τονίζει.Η Όρος προτείνει έναν απλό τρόπο για να το ελέγξετε: διπλώστε το μαξιλάρι στη μέση. Αν επανέλθει στο αρχικό του σχήμα μόλις το αφήσετε, είναι ακόμη κατάλληλο για χρήση. Αν όχι, τότε χρειάζεται αντικατάσταση.