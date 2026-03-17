Νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ: Ανοίγουν 8.000 θέσεις μέσα στο 2026
ΖΩΗ
ΕΣΥ Νοσοκομειο Προσλήψεις

Το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε νέες προσλήψεις για να ενισχύσει τα δημόσια νοσοκομεία και να προσελκύσει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με χιλιάδες θέσεις να προκηρύσσονται μέσα στο 2026

Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
Με σημαντικές «τονωτικές» ενέσεις το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να στελεχώσει τα δημόσια νοσοκομεία και να βοηθήσει γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας να εμπιστευτούν το δημόσιο σύστημα χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ή σε άλλες χώρες.

Εδώ και δύο χρόνια γίνεται μια στοχευμένη προσπάθεια να ενισχυθούν τα νοσηλευτικά ιδρύματα τόσο με προσλήψεις όσο και με κίνητρα για περιοχές και ιατρικές ειδικότητες χωρίς ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο αυτό, το 2026 οι προσλήψεις στα νοσοκομεία, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλους φορείς του Υπουργείου Υγείας πρόκειται να συνεχίσουν με αμείωτο ρυθμό αφού είναι ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Αριστοτέλους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης