Τα λύματα της Αθήνας μίλησαν: «Έκρηξη» στην χρήση κοκαΐνης, αύξηση 64% μέσα σε έναν χρόνο!

Την ίδια στιγμή, η εικόνα για τις υπόλοιπες διεγερτικές ουσίες εμφανίζεται πιο υποτονική: η MDMA υποχώρησε κατά 48,01%, η αμφεταμίνη μειώθηκε κατά 28,12%, ενώ η μεθαμφεταμίνη παρουσίασε πτώση 29,04% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μόνη ουσία που εμφανίζει ανοδική μεταβολή, πέρα από την κοκαΐνη, είναι η κεταμίνη, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα δεν είχε ανιχνευθεί στο ίδιο σημείο δειγματοληψίας.Συνολικά, η εικόνα της Αθήνας δείχνει σαφή ενίσχυση της κοκαΐνης, υποχώρηση των υπόλοιπων βασικών διεγερτικών και μια πρώτη, περιορισμένη αλλά αξιοσημείωτη, παρουσία της κεταμίνης.