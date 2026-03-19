«Σε παύση οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία εν μέσω του πολέμου στο Ιράν», γράφει ρωσική εφημερίδα
ΖΩΗ
Ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσία Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία

Η εφημερίδα «Ιζβέστια» επικαλείται Ρώσους αξιωματούχους

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία βρίσκονται σε παύση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδα Ιζβέστια, η οποία επικαλείται Ρώσους αξιωματούχους.

Η Ιζβέστια αναφέρει πως το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παύση και εκτιμά ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ωθήσει το Κίεβο προς ένα συμβιβασμό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ θα συνεχίσει να εργάζεται για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, όμως οι τριμερείς συνομιλίες βρίσκονται σε παύση.

«Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ συνεχίζει να εργάζεται. Η τριμερής ομάδα βρίσκεται σε παύση», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με την Ιζβέστια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης