«Σε παύση οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία εν μέσω του πολέμου στο Ιράν», γράφει ρωσική εφημερίδα
Η εφημερίδα «Ιζβέστια» επικαλείται Ρώσους αξιωματούχους
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία βρίσκονται σε παύση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδα Ιζβέστια, η οποία επικαλείται Ρώσους αξιωματούχους.
Η Ιζβέστια αναφέρει πως το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παύση και εκτιμά ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ωθήσει το Κίεβο προς ένα συμβιβασμό.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ θα συνεχίσει να εργάζεται για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, όμως οι τριμερείς συνομιλίες βρίσκονται σε παύση.
«Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ συνεχίζει να εργάζεται. Η τριμερής ομάδα βρίσκεται σε παύση», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με την Ιζβέστια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
