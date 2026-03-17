Γιατί στις γυναίκες γίνεται ΚΑΡΠΑ λιγότερο συχνά
Γιατί στις γυναίκες γίνεται ΚΑΡΠΑ λιγότερο συχνά
Λανθασμένες αντιλήψεις και φόβοι καθυστερούν τη σωτήρια βοήθεια στις γυναίκες, μειώνοντας τις πιθανότητες επιβίωσής τους σε καρδιακή ανακοπή
*Γράφει η κυρία Ελένη Πολύζου, Ιατρός – Αναισθησιολόγος, Ερευνήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Η καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου αποτελεί σημαντική ιατρική και κοινωνική πρόκληση της εποχής μας. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, οποιασδήποτε ηλικίας και να οδηγήσει σε αιφνίδιο θάνατο. Μία από τις πιο εντυπωσιακές και αισιόδοξες εξελίξεις της ιατρικής είναι ότι ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος μπορεί να αναστραφεί.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι η άμεση εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και απινίδωσης από παρευρισκόμενους πολίτες είναι καθοριστική και μπορεί να σώσει ζωές: τα ποσοστά επιβίωσης φτάνουν έως και το 70%.
Ωστόσο οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να λάβουν τη σωτήρια για τη ζωή τους ΚΑΡΠΑ και απινίδωση, αν τους συμβεί καρδιακή ανακοπή σε δημόσιο χώρο. Αυτό δεν οφείλεται σε ιατρικούς λόγους, αλλά σε φόβους και λανθασμένες αντιλήψεις που οδηγούν σε δισταγμό παροχής επείγουσας βοήθειας στις γυναίκες.
Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι κύριοι λόγοι που οι άνθρωποι αποφεύγουν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και να χρησιμοποιήσουν απινιδωτή σε γυναίκα είναι:
Δισταγμός να αγγίξουν και να εκθέσουν το στήθος της δημόσια, φοβούμενοι κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση/παρενόχληση.
Φόβος μήπως προκαλέσουν σωματική βλάβη/τραυματισμό, καθώς οι γυναίκες θεωρούνται σωματικά εύθραυστες και αδύναμες.
Λανθασμένη αντίληψη ότι οι γυναίκες σπάνια παθαίνουν καρδιακή ανακοπή ή ότι ενδέχεται να υπερβάλλουν.
Αυτοί οι ανασταλτικοί παράγοντες είναι ακόμα πιο ισχυροί όταν το θύμα είναι νεαρής ηλικίας γυναίκα.
Επιπλέον, γενικότεροι λόγοι που οι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να παρέμβουν, περιλαμβάνουν την έλλειψη γνώσης και το φόβο νομικών συνεπειών.
Η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της επείγουσας κατάστασης μειώνει δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Η προκατάληψη των φύλων κοστίζει ζωές.
Η διαδικασία και η τεχνική της ΚΑΡΠΑ και της χρήσης απινιδωτή είναι ίδια, ανεξάρτητα από το φύλο. Όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει, η προτεραιότητα είναι οι παρεμβάσεις που θα σώσουν τη ζωή και στον καθένα πρέπει να δίνεται η καλύτερη ευκαιρία.
Όταν κάποια/ος καταρρεύσει ξαφνικά, δράσε άμεσα
Η καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου αποτελεί σημαντική ιατρική και κοινωνική πρόκληση της εποχής μας. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, οποιασδήποτε ηλικίας και να οδηγήσει σε αιφνίδιο θάνατο. Μία από τις πιο εντυπωσιακές και αισιόδοξες εξελίξεις της ιατρικής είναι ότι ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος μπορεί να αναστραφεί.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι η άμεση εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και απινίδωσης από παρευρισκόμενους πολίτες είναι καθοριστική και μπορεί να σώσει ζωές: τα ποσοστά επιβίωσης φτάνουν έως και το 70%.
Ωστόσο οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να λάβουν τη σωτήρια για τη ζωή τους ΚΑΡΠΑ και απινίδωση, αν τους συμβεί καρδιακή ανακοπή σε δημόσιο χώρο. Αυτό δεν οφείλεται σε ιατρικούς λόγους, αλλά σε φόβους και λανθασμένες αντιλήψεις που οδηγούν σε δισταγμό παροχής επείγουσας βοήθειας στις γυναίκες.
Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι κύριοι λόγοι που οι άνθρωποι αποφεύγουν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και να χρησιμοποιήσουν απινιδωτή σε γυναίκα είναι:
Γιατί οι γυναίκες λαμβάνουν λιγότερο συχνά ΚΑΡΠΑ;
Δισταγμός να αγγίξουν και να εκθέσουν το στήθος της δημόσια, φοβούμενοι κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση/παρενόχληση.
Φόβος μήπως προκαλέσουν σωματική βλάβη/τραυματισμό, καθώς οι γυναίκες θεωρούνται σωματικά εύθραυστες και αδύναμες.
Λανθασμένη αντίληψη ότι οι γυναίκες σπάνια παθαίνουν καρδιακή ανακοπή ή ότι ενδέχεται να υπερβάλλουν.
Αυτοί οι ανασταλτικοί παράγοντες είναι ακόμα πιο ισχυροί όταν το θύμα είναι νεαρής ηλικίας γυναίκα.
Επιπλέον, γενικότεροι λόγοι που οι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να παρέμβουν, περιλαμβάνουν την έλλειψη γνώσης και το φόβο νομικών συνεπειών.
Η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της επείγουσας κατάστασης μειώνει δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Η προκατάληψη των φύλων κοστίζει ζωές.
Η διαδικασία και η τεχνική της ΚΑΡΠΑ και της χρήσης απινιδωτή είναι ίδια, ανεξάρτητα από το φύλο. Όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει, η προτεραιότητα είναι οι παρεμβάσεις που θα σώσουν τη ζωή και στον καθένα πρέπει να δίνεται η καλύτερη ευκαιρία.
Όταν κάποια/ος καταρρεύσει ξαφνικά, δράσε άμεσα
Αν δεν ανταποκρίνεται: Κάλεσε το ασθενοφόρο.
Αν δεν αναπνέει φυσιολογικά: Ζήτησε απινιδωτή.
Πίεσε δυνατά και γρήγορα στο κέντρο του θώρακα, στο ρυθμό του “Stayin’ Alive”
Μόλις φτάσει ο απινιδωτής, ενεργοποίησέ τον και ακολούθησε τις οδηγίες.
Με την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ και την υπέρβαση στερεοτύπων, μπορούμε να κάνουμε τις κοινότητές μας πιο ασφαλείς και αλληλέγγυες για όλους. Κλειδί για την καλλιέργεια κουλτούρας ανταπόκρισης είναι να διδαχθούν τα παιδιά την ΚΑΡΠΑ στο σχολείο. Και αυτό παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα μας.
Πηγή: ygeiamou.gr
Αν δεν αναπνέει φυσιολογικά: Ζήτησε απινιδωτή.
Πίεσε δυνατά και γρήγορα στο κέντρο του θώρακα, στο ρυθμό του “Stayin’ Alive”
Μόλις φτάσει ο απινιδωτής, ενεργοποίησέ τον και ακολούθησε τις οδηγίες.
Με την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ και την υπέρβαση στερεοτύπων, μπορούμε να κάνουμε τις κοινότητές μας πιο ασφαλείς και αλληλέγγυες για όλους. Κλειδί για την καλλιέργεια κουλτούρας ανταπόκρισης είναι να διδαχθούν τα παιδιά την ΚΑΡΠΑ στο σχολείο. Και αυτό παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα μας.
Πηγή: ygeiamou.gr
