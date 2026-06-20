Οι ωραιότερες παραλίες της Σίφνου

Οι πιο γνωστές παραλίες της Σίφνου είναι το Βαθύ, ο Πλατύς Γιαλός και οι Καμάρες. Κάνοντας τον γύρο του νησιού με σκάφος θα βρείτε ωραία σημεία για βουτιές σε γαλαζοπράσινα νερά, όπως κάτω από την Πουλάτη.Αποκοφτό: Αμμώδης, προφυλαγμένη παραλία δίπλα στην Χρυσοπηγή.Βρουλίδια: Λίγο πριν από τη Χερρόνησο, με βότσαλο.Βαθύ: Ο μεγάλος αμμώδης όρμος είναι φημισμένος στο νησί και εκεί λειτουργεί εδώ και χρόνια το μεγάλο και πολυτελές ξενοδοχείο Elies Resorts και άλλα μικρότερα. Εδώ, δένουν όσοι έχουν σκάφος και την παραλία προτιμούν οικογένειες, καθώς τα νερά είναι ρηχά.Καμάρες: Μεγάλη, δημοφιλής και αμμώδης, μεταξύ λιμανιού και Αγίας Μαρίνας. Είναι οργανωμένη.