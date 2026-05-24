Μοναστήρι Πόρου: Ένας γραφικός κόλπος με γαλήνια νερά στη σκιά μιας ιστορικής μονής

Διαχρονικά αγαπημένος προορισμός, ο Πόρος διατηρεί τη νησιώτικη γοητεία του όλες τις εποχές και χάρη στην εύκολη προσέγγισή του με το πλοίο της γραμμής ή με ταχύπλοο από τον Πειραιά, με ιστιοπλοϊκό διαπλέοντας τα ήρεμα νερά του Σαρωνικού, ή ακόμη και οδικώς φτάνοντας στο Γαλατά και περνώντας απέναντι στη γραφική Σφαιρία μέσω οχηματαγωγού πλοίου ή μιας παραδοσιακής βάρκας – ταξί, αποτελεί ιδανική κοντινή απόδραση για ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο.

Αφού απολαύσετε τη βόλτα σας στη γραφική Χώρα, από το λιμάνι με το κομψό άγαλμα της γοργόνας και το νεοκλασικό κτήριο του 1ου δημοτικού σχολείου, ως τη γειτονιά της Πούντας με τις πολύχρωμες αραγμένες ψαρόβαρκες και τα όμορφα ταβερνάκια, αφού σκαρφαλώσετε το λόφο ως τον χαρακτηριστικό Πύργο του ρολογιού και θαυμάσετε τη μαγευτική, πανοραμική θέα, αξίζει να αφιερώσετε ένα μέρος του χρόνου σας για μια γνωριμία με τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα αξιοθέατα του νησιού και φυσικά για μια βουτιά στα καταγάλανα νερά των οργανωμένων παραλιών του.







