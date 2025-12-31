3 ταξίδια στην Ελλάδα με παιδιά -Ένα εναλλακτικό γιορτινό δώρο που θα θυμούνται για πάντα
ΑΡΧΙΚΗ

3 ταξίδια στην Ελλάδα με παιδιά -Ένα εναλλακτικό γιορτινό δώρο που θα θυμούνται για πάντα

Φέτος ο Άγιος Βασίλης έρχεται φορτωμένος με εισιτήρια και κρατήσεις σε ξενοδοχεία και αξιοθέατα.

3 ταξίδια στην Ελλάδα με παιδιά -Ένα εναλλακτικό γιορτινό δώρο που θα θυμούνται για πάντα
Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, μεγαλώνει και ο όγκος των παιχνιδιών στο δωμάτιό τους – και σε ολόκληρο το σπίτι. Φτάνει η στιγμή, αργά ή γρήγορα, που, ήδη χορτασμένα από υλικά αγαθά, παύουν να ανοίγουν ένα δώρο με τον ίδιο ενθουσιασμό.

 
Φυσικά η χαρά ενός τυλιγμένου πακέτου κάτω από το δέντρο, ιδιαίτερα όταν είναι στολισμένο με τη μαγεία του μύθου του Άγιου Βασίλη, παραμένει σταθερή αξία, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά. Στα μεγαλύτερα όμως, ιδιαίτερα σε όσα δεν πιστεύουν πλέον στον παππούλη με την κόκκινη φορεσιά, μπορούμε αντί για ένα ακόμα παιχνίδι να χαρίσουμε ένα ταξίδι: μια εμπειρία που δεν θα γεμίσει το δωμάτιό τους αλλά την καρδιά τους, με την ατόφια χαρά της εξερεύνησης, της μάθησης και της ψυχαγωγίας. Οι παρακάτω προορισμοί είναι ιδανικοί για οικογένειες.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης