City Βreak στη Zυρίχη, μία από τις πιο κομψές πόλεις της Ευρώπης
City Βreak στη Zυρίχη, μία από τις πιο κομψές πόλεις της Ευρώπης
Ένας από τους πιο εκλεπτυσμένους και φινετσάτους προορισμούς που θα επισκεφθείτε ποτέ.
Μπορεί να έχει ταυτιστεί όσο λίγες ευρωπαϊκές πόλεις με τις τράπεζες, την οικονομική ισχύ, τα πολυτελή ρολόγια και την υψηλή ποιότητα ζωής, όμως πίσω από αυτή τη στιλπνή και φινετσάτη εικόνα της Ζυρίχης κρύβεται ένας προορισμός πολύ πιο ζωντανός, ανθρώπινος και πολυδιάστατος απ΄όσο μπορεί κανείς να φανταστεί.
Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Λιμάτ και στο βόρειο άκρο της λίμνης της Ζυρίχης, με τις Άλπεις να σχηματίζουν το εντυπωσιακό φυσικό φόντο της, η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας συνδυάζει με έναν σχεδόν αβίαστο τρόπο την αστική κομψότητα με τη φύση. Εδώ μπορείτε το πρωί να περιπλανηθείτε σε μεσαιωνικά σοκάκια, το μεσημέρι να σταθείτε μπροστά σε έργα κορυφαίων δημιουργών, το απόγευμα να περπατήσετε δίπλα στη λίμνη και λίγες ώρες αργότερα να απολαμβάνετε δείπνο κοιτάζοντας τα φώτα της πόλης να καθρεφτίζονται στο νερό.
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