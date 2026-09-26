Πάμε θέατρο; Οι πρεμιέρες του Οκτωβρίου
Πάμε θέατρο; Οι πρεμιέρες του Οκτωβρίου
Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο 11 θεατρικών παραστάσεων που κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβριο στην Αθήνα.
«Ρήμα παρά ουσιαστικό, μια δράση παρά ένα μέρος» όπως το έχει χαρακτηρίσει η Αμερικανίδα χορογράφος Μάρθα Γκράχαμ, το θέατρο έρχεται να «τροφοδοτήσει», και αυτή τη σεζόν, τα φθινοπωρινά και χειμερινά απογεύματά μας, μην αποκλείνοντας στιγμή από τον σκοπό του να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
Η είσοδος στη θεατρική αίθουσα συνεπάζεται την ταυτόχρονη αποποίηση των λοιπών σκέψεων και καταστάσεων, ώστε το κοινό να επιδοθεί ανεπηρέαστο στο σύμπαν του εκάστοτε θεατρικού έργου. Και αυτή η μαγεία δεν ηδύνατο να αντικατασταθεί. Το θέατρο εστιάζει στον άνθρωπο, στα στοιχειώδη της ζωής και της κοινωνίας ώστε κανένα μέλος του να μην μείνει απομονωμένο, ή στεναχωρημένο.
Νοσταλγώντας τη συνθήκη μιας παράστασης σε κλειστή αίθουσα θεάτρου και καθώς η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και των φύλλων από τα δέντρα κάνουν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους, πλοηγηθήκαμε στον θεατρικό «χάρτη» της Αθήνας και σημειώνουμε 11 από τις πρεμιέρες που θα γίνουν τον Οκτώβριο στην ελληνική πρωτεύουσα.
Οι θεματικές ποικίλουν, στον πυρήνα τους παραμένει ο άνθρωπος: οι σκέψεις του σε μια πατριαρχική κοινωνία, οι αγωνίες του μεσούσης της στεγαστικής κρίσης, οι ιστορίες του παρελθόντος που πονούν, η αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης, το συναισθάνεσθαι με αντίπαλο την απρόσωπη τεχνολογία. Το στοιχείο της ανθρωπιάς το οποίο παραμένει αληθινό και αναντικατάστατο. Ας πλοηγηθούμε.
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Η είσοδος στη θεατρική αίθουσα συνεπάζεται την ταυτόχρονη αποποίηση των λοιπών σκέψεων και καταστάσεων, ώστε το κοινό να επιδοθεί ανεπηρέαστο στο σύμπαν του εκάστοτε θεατρικού έργου. Και αυτή η μαγεία δεν ηδύνατο να αντικατασταθεί. Το θέατρο εστιάζει στον άνθρωπο, στα στοιχειώδη της ζωής και της κοινωνίας ώστε κανένα μέλος του να μην μείνει απομονωμένο, ή στεναχωρημένο.
Νοσταλγώντας τη συνθήκη μιας παράστασης σε κλειστή αίθουσα θεάτρου και καθώς η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και των φύλλων από τα δέντρα κάνουν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους, πλοηγηθήκαμε στον θεατρικό «χάρτη» της Αθήνας και σημειώνουμε 11 από τις πρεμιέρες που θα γίνουν τον Οκτώβριο στην ελληνική πρωτεύουσα.
Οι θεματικές ποικίλουν, στον πυρήνα τους παραμένει ο άνθρωπος: οι σκέψεις του σε μια πατριαρχική κοινωνία, οι αγωνίες του μεσούσης της στεγαστικής κρίσης, οι ιστορίες του παρελθόντος που πονούν, η αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης, το συναισθάνεσθαι με αντίπαλο την απρόσωπη τεχνολογία. Το στοιχείο της ανθρωπιάς το οποίο παραμένει αληθινό και αναντικατάστατο. Ας πλοηγηθούμε.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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