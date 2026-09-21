Έρχεται ρεκόρ όλων των εποχών στις ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό
Έρχεται ρεκόρ όλων των εποχών στις ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό
Σχεδόν 300 εκατ. ευρώ οι επιπλέον δαπάνες στο 7μηνο σε σχέση με πέρυσι.
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων εκτός της χώρας, όπως επιβεβαιώνεται από την ανάλυση στοιχείων για το Ισοζύγιο Πληρωμών που δημοσιοποίησε, σήμερα, η Τράπεζα της Ελλάδος.
Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας θα καταγράψουν νέο ρεκόρ κατά τη φετινή χρονιά στηρίζοντας για μία ακόμη χρονιά την ελληνική οικονομία.
Αναλυτικά, οι Έλληνες στα ταξίδια τους στο εξωτερικό για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου ξόδεψαν 2,27 δισ. ευρώ από 1,98 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2025 και 1,62 δισ. ευρώ το επτάμηνο του 2024. Επίσης, οι ταξιδιωτικές δαπάνες τους τον Ιούλιο έφτασαν σε 407,7 εκατ. ευρώ από 331,5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και 273,1 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2024.
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Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας θα καταγράψουν νέο ρεκόρ κατά τη φετινή χρονιά στηρίζοντας για μία ακόμη χρονιά την ελληνική οικονομία.
Αναλυτικά, οι Έλληνες στα ταξίδια τους στο εξωτερικό για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου ξόδεψαν 2,27 δισ. ευρώ από 1,98 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2025 και 1,62 δισ. ευρώ το επτάμηνο του 2024. Επίσης, οι ταξιδιωτικές δαπάνες τους τον Ιούλιο έφτασαν σε 407,7 εκατ. ευρώ από 331,5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και 273,1 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2024.
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