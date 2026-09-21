Μου έκλεψαν το πορτοφόλι στο εξωτερικό: Tι ακυρώνω πρώτα και ποιον ενημερώνω;

Ένα τέτοιο απρόοπτο είναι αρκετό για να χαλάσει ολόκληρο το ταξίδι σας, για αυτό είναι πολύ σημαντικό να είστε προετοιμασμένοι.