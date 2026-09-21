Μου έκλεψαν το πορτοφόλι στο εξωτερικό: Tι ακυρώνω πρώτα και ποιον ενημερώνω;
Μου έκλεψαν το πορτοφόλι στο εξωτερικό: Tι ακυρώνω πρώτα και ποιον ενημερώνω;
Ένα τέτοιο απρόοπτο είναι αρκετό για να χαλάσει ολόκληρο το ταξίδι σας, για αυτό είναι πολύ σημαντικό να είστε προετοιμασμένοι.
Μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Βρίσκεστε σε ένα γεμάτο βαγόνι του μετρό, κάθεστε σε ένα café, περπατάτε σε έναν πολυσύχναστο δρόμο ή στέκεστε στην ουρά ενός μουσείου και, όταν έρχεται η στιγμή να πληρώσετε, το πορτοφόλι σας δεν είναι πια στην τσάντα σας. Φυσικά, αρχίζετε να ψάχνετε τις τσέπες, την τσάντα, θυμάστε πού το χρησιμοποιήσατε τελευταία φορά και πολύ γρήγορα η δυσάρεστη υποψία γίνεται βεβαιότητα: το χάσατε ή σας το έκλεψαν.
Όταν αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό, το άγχος είναι μεγαλύτερο. Μαζί με τα μετρητά μπορεί να έχουν χαθεί τραπεζικές κάρτες, ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης και άλλα έγγραφα που χρειάζεστε για να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Η σωστή αντίδραση, όμως, μπορεί να περιορίσει σημαντικά το πρόβλημα – και το σημαντικότερο είναι να γνωρίζετε ποια κίνηση πρέπει να κάνετε πρώτη.
Αν στο πορτοφόλι σας βρίσκεται, για παράδειγμα, μία κάρτα της Alpha Bank, η δυνατότητα άμεσης διαχείρισης της κάρτας μέσω του digital banking είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μια τέτοια στιγμή: μπορείτε να την μπλοκάρετε προσωρινά αν δεν είστε ακόμη βέβαιοι ότι χάθηκε και, εφόσον διαπιστώσετε ότι έχει κλαπεί, να προχωρήσετε στην ακύρωση και επανέκδοσή της.
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