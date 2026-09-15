62 χιλιόμετρα σε δύο χώρες: Το νέο μονοπάτι μέσα στο «σκοτεινό δάσος» της Ευρώπης

Δεν υπάρχει κάποια πύλη που να σηματοδοτεί θεαματικά το πέρασμα από τη μία χώρα στην άλλη. Στα Ore Mountains, ανάμεσα στη Σαξονία και την Τσεχία, το σύνορο χάνεται μέσα σε δάση, ορεινά λιβάδια, παλιές μεταλλευτικές περιοχές και κορυφογραμμές. Από τις 22 Σεπτεμβρίου, αυτή η περιοχή αποκτά μια νέα διασυνοριακή διαδρομή για όσους προτιμούν να τη γνωρίσουν με τα πόδια. Το Stoneman Miriquidi Hike + Trailrun μεταφέρει στον κόσμο της πεζοπορίας και του ορεινού τρεξίματος μια ιδέα που είχε μέχρι σήμερα συνδεθεί κυρίως με την ποδηλασία βουνού.





Διαβάστε περισσότερα στο Η πεζοπορική διαδρομή έχει μήκος 62 χλμ. και ο περιπατητής αποφασίζει μόνος του τον ρυθμό. Μπορεί να την ολοκληρώσει σε μία ημέρα, κερδίζοντας την κατηγορία Gold, σε δύο ημέρες για τη Silver ή σε τρεις για τη Bronze. Δεν πρόκειται για αγώνα και δεν υπάρχει χρονόμετρο που καθορίζει την εμπειρία. Η μεγαλύτερη εκδοχή για trail runners φτάνει τα 86 χλμ.Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr