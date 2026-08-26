Βαθύ, Πόθια, Εμπορειός, Μασούρι, Μυρτιές: Εξερευνώντας τους γραφικούς οικισμούς της Καλύμνου
Βαθύ, Πόθια, Εμπορειός, Μασούρι, Μυρτιές: Εξερευνώντας τους γραφικούς οικισμούς της Καλύμνου
Γαλήνιοι οικισμοί της Καλύμνου, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό χαρακτήρα
Η Κάλυμνος, ένα πανέμορφο νησί στο Αιγαίο, προσφέρει στους επισκέπτες της μια ποικιλία από γραφικούς οικισμούς, καθένας με το δικό του μοναδικό χαρακτήρα. Από την ιστορική πρωτεύουσα Πόθια μέχρι το απομακρυσμένο Βαθύ, από τον παραδοσιακό Εμπορειό μέχρι τους τουριστικούς προορισμούς Μασούρι και Μυρτιές, το νησί συνδυάζει αρμονικά την πλούσια ιστορία, τη φυσική ομορφιά και τη σύγχρονη ζωή. Κάθε οικισμός προσφέρει μοναδικές εμπειρίες, από αρχαιολογικούς χώρους και βυζαντινές εκκλησίες μέχρι γραφικά λιμάνια και πανέμορφες παραλίες, καθιστώντας την Κάλυμνο έναν ελκυστικό προορισμό για κάθε είδους ταξιδιώτη.
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