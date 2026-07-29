Τι είναι το ψηφιακό δίδυμο του Ηφαιστείου της Νισύρου
Τι είναι το ψηφιακό δίδυμο του Ηφαιστείου της Νισύρου
Η τρισδιάστατη περιήγηση στον κρατήρα.
Το ηφαίστειο της Νισύρου ετοιμάζεται να αποκτήσει το ψηφιακό του αντίγραφο, μέσα από μια νέα εφαρμογή που θα μεταφέρει τον επισκέπτη στον κρατήρα με τρισδιάστατες απεικονίσεις, εικόνες 360 μοιρών και μετρήσεις από τον φυσικό χώρο. Το «Ψηφιακό Δίδυμο του Ηφαιστείου της Νήσου Νισύρου» σχεδιάζεται ως μια διαδραστική τουριστική και εκπαιδευτική εμπειρία, η οποία θα συνδυάζει τη γεωμορφολογία του ηφαιστείου με ιστορικές πληροφορίες και δεδομένα πραγματικού χρόνου.
Ένα ηφαίστειο με ιστορία χιλιάδων ετών
Η Νίσυρος αποτελεί το ανατολικότερο ενεργό ηφαιστειακό πεδίο του Νοτίου Αιγαίου και η σημερινή μορφή του νησιού διαμορφώθηκε μέσα από διαδοχικές εκρηκτικές και ηπιότερες ηφαιστειακές φάσεις κατά τα τελευταία περίπου 150.000 χρόνια. Στο κέντρο της δεσπόζει μια μεγάλη καλδέρα, διαμέτρου περίπου 3 έως 4 χλμ., με εντυπωσιακούς υδροθερμικούς κρατήρες και θόλους λάβας.
Στο εσωτερικό της βρίσκεται ο Στέφανος, ο πιο γνωστός και επισκέψιμος κρατήρας του νησιού, όπου το θερμό έδαφος, οι ατμίδες και η έντονη οσμή του θείου υπενθυμίζουν ότι το ηφαίστειο παραμένει ενεργό. Οι ιστορικές υδροθερμικές εκρήξεις καταγράφονται από τον 15ο αιώνα, με τελευταία γνωστή δραστηριότητα το 1888, αφήνοντας πίσω ένα τοπίο που εξακολουθεί να μεταβάλλεται και να αποτελεί το ισχυρότερο φυσικό τοπόσημο της Νισύρου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ένα ηφαίστειο με ιστορία χιλιάδων ετών
Η Νίσυρος αποτελεί το ανατολικότερο ενεργό ηφαιστειακό πεδίο του Νοτίου Αιγαίου και η σημερινή μορφή του νησιού διαμορφώθηκε μέσα από διαδοχικές εκρηκτικές και ηπιότερες ηφαιστειακές φάσεις κατά τα τελευταία περίπου 150.000 χρόνια. Στο κέντρο της δεσπόζει μια μεγάλη καλδέρα, διαμέτρου περίπου 3 έως 4 χλμ., με εντυπωσιακούς υδροθερμικούς κρατήρες και θόλους λάβας.
Στο εσωτερικό της βρίσκεται ο Στέφανος, ο πιο γνωστός και επισκέψιμος κρατήρας του νησιού, όπου το θερμό έδαφος, οι ατμίδες και η έντονη οσμή του θείου υπενθυμίζουν ότι το ηφαίστειο παραμένει ενεργό. Οι ιστορικές υδροθερμικές εκρήξεις καταγράφονται από τον 15ο αιώνα, με τελευταία γνωστή δραστηριότητα το 1888, αφήνοντας πίσω ένα τοπίο που εξακολουθεί να μεταβάλλεται και να αποτελεί το ισχυρότερο φυσικό τοπόσημο της Νισύρου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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