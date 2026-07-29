Ο προσωπικός ταξιδιωτικός βοηθός σου για κάθε διαδρομή με πλοίο
TRAVEL.GR

Ο προσωπικός ταξιδιωτικός βοηθός σου για κάθε διαδρομή με πλοίο

Το seamore app συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεσαι για το ταξίδι σου με πλοίο, εύκολα, γρήγορα και σε μία εφαρμογή.

Ο προσωπικός ταξιδιωτικός βοηθός σου για κάθε διαδρομή με πλοίο

Ταξιδεύεις με πλοίο; Το νέο seamore app είναι εδώ και όλα είναι εδώ! Στο κινητό σου! Ο προσωπικός σου ταξιδιωτικός βοηθός κάνει κάθε στάδιο του ταξιδιού σου πιο εύκολο και απολαυστικό.

Εδώ θα βρεις τα αγαπημένα σου travel brands: Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, Superfast Ferries & Anek Lines και μαζί πληθώρα επιλογών για τη διευκόλυνσή σου.

Δες εδώ όλα όσα σου παρέχει το νέο seamore app:

 Αποθηκεύεις τους συνταξιδιώτες, τα οχήματα και τα κατοικίδιά σου και κάνεις την κράτησή σου πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ!

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr. 
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