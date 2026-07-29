Ο προσωπικός ταξιδιωτικός βοηθός σου για κάθε διαδρομή με πλοίο
Ο προσωπικός ταξιδιωτικός βοηθός σου για κάθε διαδρομή με πλοίο
Το seamore app συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεσαι για το ταξίδι σου με πλοίο, εύκολα, γρήγορα και σε μία εφαρμογή.
Ταξιδεύεις με πλοίο; Το νέο seamore app είναι εδώ και όλα είναι εδώ! Στο κινητό σου! Ο προσωπικός σου ταξιδιωτικός βοηθός κάνει κάθε στάδιο του ταξιδιού σου πιο εύκολο και απολαυστικό.
Εδώ θα βρεις τα αγαπημένα σου travel brands: Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, Superfast Ferries & Anek Lines και μαζί πληθώρα επιλογών για τη διευκόλυνσή σου.
Δες εδώ όλα όσα σου παρέχει το νέο seamore app:
Αποθηκεύεις τους συνταξιδιώτες, τα οχήματα και τα κατοικίδιά σου και κάνεις την κράτησή σου πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ!
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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