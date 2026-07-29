Μήλος-Κίμωλος-Πολύαιγος: Με σκάφος στο θαλασσινό τρίγωνο με τα πιο μαγνητικά νερά του Αιγαίου
Μήλος-Κίμωλος-Πολύαιγος: Με σκάφος στο θαλασσινό τρίγωνο με τα πιο μαγνητικά νερά του Αιγαίου
3 νησιωτικοί προορισμοί για εξερεύνηση δια θαλάσσης
Από τα ωραιότερα νησιά του Αιγαίου, η Μήλος είναι ηφαιστειογενής, με ενεργό γεωθερμικό χαρακτήρα, και γι’ αυτό εντυπωσιακή, εξωτική και γεμάτη σπάνια χρώματα. Με περίπου 70 παραλίες και κρυστάλλινα νερά, αποτελεί έναν από τους ελκυστικότερους και γραφικότερους αιγαιοπελαγίτικους προορισμούς.
Το πρωτότυπο έργο της Αφροδίτης της Μήλου βρίσκεται στο Λούβρο. Τη διεκδίκησαν, τη Μήλο, όχι την Αφροδίτη, πειρατές, Σαρακηνοί, Ενετοί και Τούρκοι, για το πολύτιμο υπέδαφός της, το οποίο το ηφαίστειο κληροδότησε στο νησί: σπάνια πετρώματα, που σε σημεία μοιάζουν με γυαλί. Αυτή είναι και η αιτία του εκπληκτικού χρώματος της θάλασσας, που παίζει ανάμεσα στο ολόλευκο, το καταγάλανο και το τιρκουάζ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Το πρωτότυπο έργο της Αφροδίτης της Μήλου βρίσκεται στο Λούβρο. Τη διεκδίκησαν, τη Μήλο, όχι την Αφροδίτη, πειρατές, Σαρακηνοί, Ενετοί και Τούρκοι, για το πολύτιμο υπέδαφός της, το οποίο το ηφαίστειο κληροδότησε στο νησί: σπάνια πετρώματα, που σε σημεία μοιάζουν με γυαλί. Αυτή είναι και η αιτία του εκπληκτικού χρώματος της θάλασσας, που παίζει ανάμεσα στο ολόλευκο, το καταγάλανο και το τιρκουάζ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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