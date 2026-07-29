Οι ωραιότερες παραλίες της Σαμοθράκης -Οι αμμώδεις, οι απομονωμένες, οι άγριες και βραχώδεις
Οι ωραιότερες παραλίες της Σαμοθράκης -Οι αμμώδεις, οι απομονωμένες, οι άγριες και βραχώδεις
Τα καλύτερα σημεία για βουτιές στο μυθικό νησί του βορείου Αιγαίου.
Παρθένα, άγρια και μυθική, η Σαμοθράκη είναι ένα νησί πρωτόλειο, ανεξερεύνητο, με σπάνια φυσική γοητεία, που θα σας κλέψει την καρδιά από τα πρώτα λεπτά που θα το αντικρίσετε. Στην πραγματικότητα, ολόκληρο το νησί είναι ένα ψηλό βουνό, ο επιβλητικός Σάος, που φτάνει σε ύψος τα 1.611 μέτρα.
Η ψηλότερη κορυφή του λέγεται Φεγγάρι, γιατί ο θρύλος λέει πως είναι τόσο ψηλή ώστε να κρύβει τη Σελήνη. Άλλωστε, το όνομα του νησιού προέρχεται από τη σύνθεση της λέξης Σάμος (που στην αρχαιότητα σήμαινε ύψος) και της Θράκης, δηλώνοντας τη «ψηλή Θράκη».
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Η ψηλότερη κορυφή του λέγεται Φεγγάρι, γιατί ο θρύλος λέει πως είναι τόσο ψηλή ώστε να κρύβει τη Σελήνη. Άλλωστε, το όνομα του νησιού προέρχεται από τη σύνθεση της λέξης Σάμος (που στην αρχαιότητα σήμαινε ύψος) και της Θράκης, δηλώνοντας τη «ψηλή Θράκη».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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