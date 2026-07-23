Το σχέδιο για την τουριστική αξιοποίηση της Διώρυγας της Κορίνθου – Fast Track και VIP διελεύσεις
Το σχέδιο για την τουριστική αξιοποίηση της Διώρυγας της Κορίνθου – Fast Track και VIP διελεύσεις
Από ιστορικό θαλάσσιο πέρασμα σε προορισμό εμπειριών.
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τη διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου η υλοποίηση ενός σχεδίου για την τουριστική αξιοποίηση της Διώρυγας η οποία συμπληρώνει φέτος 133 χρόνια λειτουργίας.
Ειδικότερα, η Διώρυγα της Κορίνθου, ένα από τα εμβληματικότερα τοπόσημα της χώρας και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα θαλάσσια περάσματα διεθνώς, εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης με την υλοποίηση του Canal Experience Project, μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που διευρύνει τον ρόλο της πέρα από τη λειτουργία της ως θαλάσσιας διόδου, εισάγοντας νέες υπηρεσίες και εμπειρίες για τη διεθνή ναυτιλιακή και τουριστική αγορά. Η νέα στρατηγική επαναπροσδιορίζει τη θέση της Διώρυγας ως ενός σύγχρονου θαλάσσιου περάσματος που συνδυάζει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα με υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, τουριστικές εμπειρίες και δράσεις εξωστρέφειας, αξιοποιώντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και την ιστορική της ταυτότητα. Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο της ως ασφαλούς και ανταγωνιστικής θαλάσσιας υποδομής, αναδεικνύοντάς την σε προορισμό που συνδέει τη ναυτιλία, τον θαλάσσιο τουρισμό, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία, με τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες, τους επισκέπτες, την τοπική οικονομία και τον ελληνικό τουρισμό.
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