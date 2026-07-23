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Ποιες ευρωπαϊκές αγορές ψήφισαν Ελλάδα στο πρώτο πεντάμηνο του 2026
TRAVEL.GR

Ποιες ευρωπαϊκές αγορές ψήφισαν Ελλάδα στο πρώτο πεντάμηνο του 2026

Σε ανοδική τροχιά η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το πρώτο 5μηνο.

Ποιες ευρωπαϊκές αγορές ψήφισαν Ελλάδα στο πρώτο πεντάμηνο του 2026
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στη χώρα μας την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου αυξήθηκε κατά 20,9% και διαμορφώθηκε σε 8,57 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι σχεδόν 7,01 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025 σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,5% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 64,5%. Κατά την περίοδο αυτή, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 4,73 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 24,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 17,1% και διαμορφώθηκε σε 3,84 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 23,8% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 25,5%.

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