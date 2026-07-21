Σε ανοδικούς ρυθμούς ο ελληνικός τουρισμός παρά τις διεθνείς προκλήσεις
Σε ανοδικούς ρυθμούς ο ελληνικός τουρισμός παρά τις διεθνείς προκλήσεις
Αύξηση κατά 25,8% των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο 5μηνο.
Με έντονα ανοδικούς ρυθμούς κινήθηκε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου παρά τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει και την εφετινή περίοδο ο ελληνικός τουρισμός.
Σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου αυξήθηκαν κατά 25,8% φθάνοντας τα 5,32 δισ. ευρώ από 4,23 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025 και 3,86 δισ. ευρώ το πεντάμηνο του 2024. Επίσης, οι αφίξεις ξένων τουριστών έως και τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 20,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.
Σε ό,τι αφορά τον Μάιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 10,9% φθάνοντας τα 2,43 δισ. ευρώ από 2,3 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και 1,9 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2024. Οι διεθνείς αφίξεις τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 12,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου αυξήθηκαν κατά 25,8% φθάνοντας τα 5,32 δισ. ευρώ από 4,23 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025 και 3,86 δισ. ευρώ το πεντάμηνο του 2024. Επίσης, οι αφίξεις ξένων τουριστών έως και τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 20,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.
Σε ό,τι αφορά τον Μάιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 10,9% φθάνοντας τα 2,43 δισ. ευρώ από 2,3 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και 1,9 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2024. Οι διεθνείς αφίξεις τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 12,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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