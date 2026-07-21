Δράμα: Εκεί όπου το κρασί ανεβαίνει όλο και ψηλότερα
Δράμα: Εκεί όπου το κρασί ανεβαίνει όλο και ψηλότερα
Oι άνθρωποι του τόπου πίστεψαν από νωρίς ότι η περιοχή μπορούσε να παράγει σπουδαία κρασιά.
Το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεσαι φτάνοντας στη Δράμα είναι το τοπίο της. Το Φαλακρό, το Μενοίκιο και το Παγγαίο σχηματίζουν ένα φυσικό πλαίσιο γύρω από την πεδιάδα και, ήδη από αυτή την πρώτη εικόνα, αρχίζεις να καταλαβαίνεις γιατί αυτή η γωνιά της Ανατολικής Μακεδονίας ανέπτυξε μια τόσο ιδιαίτερη σχέση με το κρασί.
Η Δράμα έχει ανθρώπους που πίστεψαν από νωρίς ότι η περιοχή μπορούσε να παράγει σπουδαία κρασιά. Τριάντα χρόνια αργότερα, η επιλογή τους δικαιώνεται. Σε κανένα από τα οινοποιεία που επισκεφθήκαμε η συζήτηση δεν ξεκίνησε από τις ετικέτες. Ξεκινούσε πάντα από το αμπέλι και, τις περισσότερες φορές, κατέληγε στο υψόμετρο.
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