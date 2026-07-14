Μελέτη: Οι 3 ισχυρότερες μακρινές τουριστικές αγορές για την Ελλάδα
Μελέτη: Οι 3 ισχυρότερες μακρινές τουριστικές αγορές για την Ελλάδα
Τα στοιχεία προκύπτουν από τη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).
Η Ελλάδα και το 2026 παρουσιάζει σαφώς πιο εδραιωμένη εικόνα σε Αυστραλία, Καναδά και ΗΠΑ, ενώ έχει να διανύσει περισσότερο δρόμο προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες από την Κίνα και την Ινδία. Οι διαφορετικές ανάγκες καθεμιάς από τις 5 αυτές αγορές, οι οποίες αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 11% επί του συνόλου των εισπράξεων του ελληνικού τουρισμού, διαμορφώνουν την ανάγκη για διαφορετική στρατηγική προσέγγιση την οποία πρέπει να υιοθετήσει η χώρα μας ώστε να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιό της ως προορισμός για ταξίδια πιο μακρινών αποστάσεων.
Τα στοιχεία προκύπτουν από τη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο «Το προφίλ σημαντικών αγορών του Ελληνικού Τουρισμού B’ μέρος: long haul αγορές (ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Ινδία, Αυστραλία)» όπου παρουσιάζονται οι προτιμήσεις των ταξιδιωτών από σημαντικές μη ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους για διακοπές. Η έρευνα διενεργήθηκε στις αρχές του 2026 και περιέχει πληθώρα ερωτήσεων σχετικές με την ταξιδιωτική συμπεριφορά τους επόμενους 12 μήνες, περιλαμβάνοντας συνεπώς τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι καίριας σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό.
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