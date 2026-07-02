Από τη Χαλκιδική μέχρι την Κρήτη: 51 βουτιές για το φετινό καλοκαίρι
Από τη Χαλκιδική μέχρι την Κρήτη: 51 βουτιές για το φετινό καλοκαίρι
Οι παραλίες της Ελλάδας αποδεικνύουν ότι η χώρα μας είναι ένας αληθινός παράκτιος παράδεισος
Βραβευμένες, εξωτικές, απομονωμένες ή οργανωμένες, με γαλαζοπράσινα ή βαθιά μπλε νερά, με άμμο ή βότσαλο, στο Αιγαίο, το Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα, οι παραλίες της Ελλάδας αποδεικνύουν ότι η χώρα μας είναι ένας αληθινός παράκτιος παράδεισος.
Με τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμών στο Ιόνιο, το Αιγαίο, την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα, είναι φυσικό να είναι δύσκολο να διαλέξεις τις ωραιότερες παραλίες. Ωστόσο, κάναμε την προσπάθεια και σας παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο ξεχωριστές, βραβευμένες στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Φυσικά, υπάρχουν πολλές ακόμη. Όλες θα τις χαρείτε στους προορισμούς που έχετε διαλέξει για το φετινό καλοκαίρι, αν και να ξέρετε ότι μαζί σας θα είναι και πολλοί άλλοι, εκτός αν τις επισκεφθείτε κάποια άλλη περίοδο, εκτός της καλοκαιρινής.
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Με τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμών στο Ιόνιο, το Αιγαίο, την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα, είναι φυσικό να είναι δύσκολο να διαλέξεις τις ωραιότερες παραλίες. Ωστόσο, κάναμε την προσπάθεια και σας παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο ξεχωριστές, βραβευμένες στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Φυσικά, υπάρχουν πολλές ακόμη. Όλες θα τις χαρείτε στους προορισμούς που έχετε διαλέξει για το φετινό καλοκαίρι, αν και να ξέρετε ότι μαζί σας θα είναι και πολλοί άλλοι, εκτός αν τις επισκεφθείτε κάποια άλλη περίοδο, εκτός της καλοκαιρινής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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