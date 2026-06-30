«2258. Μια Ιστορία για την Αναγέννηση της Γης»: Πρώτη επίσημη προβολή στην Κρήτη
«2258. Μια Ιστορία για την Αναγέννηση της Γης»: Πρώτη επίσημη προβολή στην Κρήτη
Στο κατάμεστο στο Cine Creta Maris πραγματοποιήθηκε πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας «2258: Μια Ιστορία για την Αναγέννηση της Γης».
Η πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας «2258: Μια Ιστορία για την Αναγέννηση της Γης» πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για την τοπική κοινωνία της Κρήτης την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στο Cine Creta Maris, παρουσία εκατοντάδων θεατών.
Πρόκειται για μία ανεξάρτητη παραγωγή της ΕΥΕQ Creative Media που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Metaxa Hospitality Group και είναι εμπνευσμένη από το πρόγραμμα «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του | Προς έναν Βιώσιμο Διατροφικό Προορισμό», που υλοποιεί ο Όμιλος από το 2023, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Οροπεδίου Λασιθίου και την επιστημονική συμβολή της Local Food Experts®.
Η ταινία «2258: Μια Ιστορία για την Αναγέννηση της Γης» είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ σε Ελλάδα και Ευρώπη που εξετάζει σε βάθος τις παγκόσμιες συνέπειες από την υποβάθμιση της υγείας του εδάφους, ενώ αναδεικνύει το Οροπέδιο Λασιθίου της Κρήτης ως παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και τον κλάδο της φιλοξενίας μέσα από την αναγεννητική γεωργία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Πρόκειται για μία ανεξάρτητη παραγωγή της ΕΥΕQ Creative Media που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Metaxa Hospitality Group και είναι εμπνευσμένη από το πρόγραμμα «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του | Προς έναν Βιώσιμο Διατροφικό Προορισμό», που υλοποιεί ο Όμιλος από το 2023, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Οροπεδίου Λασιθίου και την επιστημονική συμβολή της Local Food Experts®.
Η ταινία «2258: Μια Ιστορία για την Αναγέννηση της Γης» είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ σε Ελλάδα και Ευρώπη που εξετάζει σε βάθος τις παγκόσμιες συνέπειες από την υποβάθμιση της υγείας του εδάφους, ενώ αναδεικνύει το Οροπέδιο Λασιθίου της Κρήτης ως παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και τον κλάδο της φιλοξενίας μέσα από την αναγεννητική γεωργία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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