Συναγερμός σε Ορμούζ και Κόλπο του Άντεν: Προσάραξη container ship και ύποπτη προσέγγιση ενόπλων σε εμπορικό πλοίο

Σύμφωνα με διαδοχικές προειδοποιήσεις της EOS Marine, το πρώτο περιστατικό αφορούσε την προσάραξη εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με ύποπτη προσέγγιση ενόπλων σε εμπορικό πλοίο νότια της Υεμένης





Σύμφωνα με διαδοχικές προειδοποιήσεις της EOS Marine, το πρώτο περιστατικό αφορούσε την προσάραξη εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με ύποπτη προσέγγιση ενόπλων σε εμπορικό πλοίο νότια της Υεμένης.



Προσάραξη στα Στενά του Ορμούζ Η πρώτη ειδοποίηση αναφέρει ότι περίπου στις 07:50 UTC άγνωστο container ship προσάραξε κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ. Η EOS Marine, επικαλούμενη ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει ότι το πλοίο χρησιμοποιούσε διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές.



Το πλοίο φέρεται να μετέφερε φορτίο και, μετά την προσάραξη, δεν μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά το όνομα του πλοίου, η σημαία, η εθνικότητα ή το είδος του φορτίου του.



Η αξιοπιστία της συγκεκριμένης πληροφορίας χαρακτηρίζεται ως μέτρια (Moderate Confidence), καθώς οι πληροφορίες προέρχονται από κρατικές πηγές του Ιράν και δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση.



Ύποπτη προσέγγιση με ένοπλο σκάφος στον Κόλπο του Άντεν Λίγο νωρίτερα, στις 07:15 UTC, καταγράφηκε νέο περιστατικό ασφαλείας περίπου 76 ναυτικά μίλια νότια του Balhaf της Υεμένης, σε μία από τις πλέον ευαίσθητες περιοχές της διεθνούς ναυσιπλοΐας.



Σύμφωνα με την EOS Marine, υπεύθυνος ασφαλείας (Company Security Officer) ανέφερε ότι εμπορικό πλοίο προσεγγίστηκε από περισσότερα μικρά σκάφη, στα οποία επέβαιναν άτομα που έφεραν ελαφρύ οπλισμό.



Σε νεότερη ενημέρωση, οι περιφερειακές αρχές γνωστοποίησαν ότι τα μικρά σκάφη απομακρύνθηκαν από την περιοχή. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος, ωστόσο διαπιστώθηκαν μικρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου.



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Οδηγίες προς τη ναυτιλιακή κοινότητα Μετά τα δύο περιστατικά, οι αρχές ασφαλείας καλούν τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να διατηρούν αυξημένο επίπεδο επιφυλακής.



Δύο ξεχωριστά περιστατικά που καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο κινδύνου στις θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Άντεν , προκαλώντας νέο συναγερμό στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.Σύμφωνα με διαδοχικές προειδοποιήσεις της EOS Marine, το πρώτο περιστατικό αφορούσε την προσάραξηστα Στενά του Ορμούζ, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με ύποπτη προσέγγιση ενόπλων σε εμπορικό πλοίο νότια της Υεμένης.Η πρώτη ειδοποίηση αναφέρει ότι περίπου στις 07:50 UTC άγνωστο container ship προσάραξε κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ. Η EOS Marine, επικαλούμενη ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει ότι το πλοίο χρησιμοποιούσε διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές.Το πλοίο φέρεται να μετέφερε φορτίο και, μετά την προσάραξη, δεν μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά το όνομα του πλοίου, η σημαία, η εθνικότητα ή το είδος του φορτίου του.Η αξιοπιστία της συγκεκριμένης πληροφορίας χαρακτηρίζεται ως μέτρια (Moderate Confidence), καθώς οι πληροφορίες προέρχονται από κρατικές πηγές του Ιράν και δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση.Λίγο νωρίτερα, στις 07:15 UTC, καταγράφηκε νέο περιστατικό ασφαλείας περίπου 76 ναυτικά μίλια νότια του Balhaf της Υεμένης, σε μία από τις πλέον ευαίσθητες περιοχές της διεθνούς ναυσιπλοΐας.Σύμφωνα με την EOS Marine, υπεύθυνος ασφαλείας (Company Security Officer) ανέφερε ότι εμπορικό πλοίο προσεγγίστηκε από περισσότερα μικρά σκάφη, στα οποία επέβαιναν άτομα που έφεραν ελαφρύ οπλισμό.Σε νεότερη ενημέρωση, οι περιφερειακές αρχές γνωστοποίησαν ότι τα μικρά σκάφη απομακρύνθηκαν από την περιοχή. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος, ωστόσο διαπιστώθηκαν μικρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου.Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα ύποπτα σκάφη επέβαιναν τέσσερα άτομα και έφερε εκτοξευτήρα αντιαρματικών ρουκετών (RPG). Η αξιοπιστία του περιστατικού χαρακτηρίζεται ως υψηλή (High Confidence).Μετά τα δύο περιστατικά, οι αρχές ασφαλείας καλούν τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να διατηρούν αυξημένο επίπεδο επιφυλακής.

Ειδικότερα, συνιστάται η συνεχής παρακολούθηση των συχνοτήτων ασφαλείας, η διατήρηση οπτικής επιτήρησης σε όλο το 24ωρο, η άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες αρχές και η εφαρμογή των οδηγιών των Best Management Practices (BMP) για την προστασία από περιστατικά πειρατείας ή ένοπλων επιθέσεων.



Παράλληλα, τα πλοία που βρίσκονται κοντά σε περιστατικά κινδύνου καλούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Σύμβασης SOLAS, παρέχοντας βοήθεια μόνο όταν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματος.



Τα δύο συμβάντα επιβεβαιώνουν ότι, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, οι βασικοί θαλάσσιοι εμπορικοί διάδρομοι της Μέσης Ανατολής εξακολουθούν να απαιτούν αυξημένη επιχειρησιακή επαγρύπνηση από τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πληρώματα.