5 καταπληκτικές στάσεις για pain au chocolat και καφέ στο χέρι στο Παρίσι
TRAVEL.GR

5 καταπληκτικές στάσεις για pain au chocolat και καφέ στο χέρι στο Παρίσι

H αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των Παριζιάνων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας.

5 καταπληκτικές στάσεις για pain au chocolat και καφέ στο χέρι στο Παρίσι
Αν εξαιρέσετε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες το πρωινό στη σάλα ενός πολυτελούς ξενοδοχείου ισούται με εμπειρία ζωής, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο ιστορικό Ritz της Place Vendome ή στο εκθαμβωτικό Le Maurice στη Rue de Rivoli, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την απόλαυση του να απολαμβάνει κανείς ένα κρουασάν στο χέρι, τριγυρίζοντας στους μαγευτικούς δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Ή με τη χαρά που νιώθουμε κάθε φορά που προλαβαίνουμε θέση στους λιγοστούς πάγκους μίας συνοικιακής boulangerie, τρώγοντας μία αυθεντική quiche lorraine με τυρί και αλλαντικά ή ένα γλυκό pain au chocolat, βουτώντας το αργά-αργά μέσα στον ζεστό καφέ μας.

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